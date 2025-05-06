https://ria.ru/20250506/gosduma-2015180227.html

В Госдуме напомнили об ответственности за осквернение георгиевской ленточки

В Госдуме напомнили об ответственности за осквернение георгиевской ленточки - РИА Новости, 06.05.2025

В Госдуме напомнили об ответственности за осквернение георгиевской ленточки

Случайная порча георгиевской ленточки не приведёт к ответственности, но её публичное осквернение предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T02:40:00+03:00

2025-05-06T02:40:00+03:00

2025-05-06T02:40:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Случайная порча георгиевской ленточки не приведёт к ответственности, но её публичное осквернение предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщила РИА Новости председатель центрального штаба "Волонтеров Победы", депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия"). В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России: ее можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью. За осквернение ленты предусмотрено наказание. "Если лента у вас случайно упала из рук, пришла в негодность- за это, конечно, никто не накажет. Мы призываем носить георгиевскую ленту с уважением. За её умышленное публичное осквернение предусмотрены серьёзные меры — штрафы до 3 миллионов рублей или лишение свободы на срок до трёх лет. В особо тяжких случаях, включая организованные акции или распространение в интернете, наказание может достигать до 5 миллионов рублей или до пяти лет лишения свободы", - сказала Занко. Она добавила, что ленточку важно использовать бережно. Рекомендуется носить ленту на груди, избегая размещения на сумках, автомобилях или ниже локтевого сгиба.

https://ria.ru/20250424/poddubnyj-2013149813.html

https://ria.ru/20250424/lentochka-2013161468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ольга занко, владимир путин, волонтеры победы, госдума рф, единая россия, 80-летие победы в великой отечественной войне