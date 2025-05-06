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В Госдуме напомнили об ответственности за осквернение георгиевской ленточки - РИА Новости, 06.05.2025
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02:40 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/gosduma-2015180227.html
В Госдуме напомнили об ответственности за осквернение георгиевской ленточки
В Госдуме напомнили об ответственности за осквернение георгиевской ленточки - РИА Новости, 06.05.2025
В Госдуме напомнили об ответственности за осквернение георгиевской ленточки
Случайная порча георгиевской ленточки не приведёт к ответственности, но её публичное осквернение предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T02:40:00+03:00
2025-05-06T02:40:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Случайная порча георгиевской ленточки не приведёт к ответственности, но её публичное осквернение предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщила РИА Новости председатель центрального штаба "Волонтеров Победы", депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия"). В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России: ее можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью. За осквернение ленты предусмотрено наказание. "Если лента у вас случайно упала из рук, пришла в негодность- за это, конечно, никто не накажет. Мы призываем носить георгиевскую ленту с уважением. За её умышленное публичное осквернение предусмотрены серьёзные меры — штрафы до 3 миллионов рублей или лишение свободы на срок до трёх лет. В особо тяжких случаях, включая организованные акции или распространение в интернете, наказание может достигать до 5 миллионов рублей или до пяти лет лишения свободы", - сказала Занко. Она добавила, что ленточку важно использовать бережно. Рекомендуется носить ленту на груди, избегая размещения на сумках, автомобилях или ниже локтевого сгиба.
https://ria.ru/20250424/poddubnyj-2013149813.html
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общество, россия, ольга занко, владимир путин, волонтеры победы, госдума рф, единая россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
Общество, Россия, Ольга Занко, Владимир Путин, Волонтеры Победы, Госдума РФ, Единая Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Госдуме напомнили об ответственности за осквернение георгиевской ленточки

Депутат Занко: за осквернение георгиевской ленты могут дать до пяти лет тюрьмы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВолонтер раздает георгиевские ленточки
Волонтер раздает георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Волонтер раздает георгиевские ленточки. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Случайная порча георгиевской ленточки не приведёт к ответственности, но её публичное осквернение предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщила РИА Новости председатель центрального штаба "Волонтеров Победы", депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия").
В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России: ее можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью. За осквернение ленты предусмотрено наказание.
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"Если лента у вас случайно упала из рук, пришла в негодность- за это, конечно, никто не накажет. Мы призываем носить георгиевскую ленту с уважением. За её умышленное публичное осквернение предусмотрены серьёзные меры — штрафы до 3 миллионов рублей или лишение свободы на срок до трёх лет. В особо тяжких случаях, включая организованные акции или распространение в интернете, наказание может достигать до 5 миллионов рублей или до пяти лет лишения свободы", - сказала Занко.
Она добавила, что ленточку важно использовать бережно. Рекомендуется носить ленту на груди, избегая размещения на сумках, автомобилях или ниже локтевого сгиба.
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