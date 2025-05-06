https://ria.ru/20250506/gosdep-2015404599.html

Госдеп заявил, что не будет вечно ждать украинского урегулирования

Госдеп заявил, что не будет вечно ждать украинского урегулирования - РИА Новости, 06.05.2025

Госдеп заявил, что не будет вечно ждать украинского урегулирования

Ожидание прогресса в украинском урегулировании не может быть вечным, заявила официальный представитель госдеп Тэмми Брюс. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T22:38:00+03:00

2025-05-06T22:38:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Ожидание прогресса в украинском урегулировании не может быть вечным, заявила официальный представитель госдеп Тэмми Брюс. "Стороны должны сделать свои конкретные предложения по достижению устойчивого мира. Мы следим за их прогрессом. Как сказал президент (США Дональд Трамп), он есть", - сказала Брюс на брифинге.Она добавила, что ожидание урегулирования "не может продолжаться вечно". По словам Брюс, Вашингтоне не отказывается от поддержки Киева, "стратегия может измениться, но не сама приверженность".

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Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, киев, дональд трамп, государственный департамент сша