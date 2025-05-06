https://ria.ru/20250506/gosdep-2015404599.html
Госдеп заявил, что не будет вечно ждать украинского урегулирования
Госдеп заявил, что не будет вечно ждать украинского урегулирования - РИА Новости, 06.05.2025
Госдеп заявил, что не будет вечно ждать украинского урегулирования
Ожидание прогресса в украинском урегулировании не может быть вечным, заявила официальный представитель госдеп Тэмми Брюс. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T22:38:00+03:00
2025-05-06T22:38:00+03:00
2025-05-06T22:38:00+03:00
в мире
цены на нефть
сша
киев
дональд трамп
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_2fa048eef50dc570f7efaf94a7c2a31f.jpg
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Ожидание прогресса в украинском урегулировании не может быть вечным, заявила официальный представитель госдеп Тэмми Брюс. "Стороны должны сделать свои конкретные предложения по достижению устойчивого мира. Мы следим за их прогрессом. Как сказал президент (США Дональд Трамп), он есть", - сказала Брюс на брифинге.Она добавила, что ожидание урегулирования "не может продолжаться вечно". По словам Брюс, Вашингтоне не отказывается от поддержки Киева, "стратегия может измениться, но не сама приверженность".
https://ria.ru/20250417/gosdep-2011925037.html
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_19:0:1219:900_1920x0_80_0_0_640e2e51314124ecf70cd5c8b0479e65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сша, киев, дональд трамп, государственный департамент сша
В мире, Цены на нефть, США, Киев, Дональд Трамп, Государственный департамент США
Госдеп заявил, что не будет вечно ждать украинского урегулирования
Госдеп заявил, что нельзя вечно ожидать прогресса в украинском урегулировании