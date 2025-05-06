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Госдеп заявил, что не будет вечно ждать украинского урегулирования - РИА Новости, 06.05.2025
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22:38 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/gosdep-2015404599.html
Госдеп заявил, что не будет вечно ждать украинского урегулирования
Госдеп заявил, что не будет вечно ждать украинского урегулирования - РИА Новости, 06.05.2025
Госдеп заявил, что не будет вечно ждать украинского урегулирования
Ожидание прогресса в украинском урегулировании не может быть вечным, заявила официальный представитель госдеп Тэмми Брюс. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T22:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Ожидание прогресса в украинском урегулировании не может быть вечным, заявила официальный представитель госдеп Тэмми Брюс. &quot;Стороны должны сделать свои конкретные предложения по достижению устойчивого мира. Мы следим за их прогрессом. Как сказал президент (США Дональд Трамп), он есть&quot;, - сказала Брюс на брифинге.Она добавила, что ожидание урегулирования "не может продолжаться вечно". По словам Брюс, Вашингтоне не отказывается от поддержки Киева, "стратегия может измениться, но не сама приверженность".
https://ria.ru/20250417/gosdep-2011925037.html
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В мире, Цены на нефть, США, Киев, Дональд Трамп, Государственный департамент США
Госдеп заявил, что не будет вечно ждать украинского урегулирования

Госдеп заявил, что нельзя вечно ожидать прогресса в украинском урегулировании

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Ожидание прогресса в украинском урегулировании не может быть вечным, заявила официальный представитель госдеп Тэмми Брюс.
«

"Стороны должны сделать свои конкретные предложения по достижению устойчивого мира. Мы следим за их прогрессом. Как сказал президент (США Дональд Трамп), он есть", - сказала Брюс на брифинге.

Она добавила, что ожидание урегулирования "не может продолжаться вечно".
По словам Брюс, Вашингтоне не отказывается от поддержки Киева, "стратегия может измениться, но не сама приверженность".
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