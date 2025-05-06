https://ria.ru/20250506/gorlovka-2015201014.html

ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО

ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 06.05.2025

ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО

Инфраструктура теплоснабжающей организации повреждена в результате обстрела украинскими войсками Никитовского района Горловки, менее чем за час город обстреляли РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T08:35:00+03:00

2025-05-06T08:35:00+03:00

2025-05-06T08:35:00+03:00

горловка

украина

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 мая – РИА Новости. Инфраструктура теплоснабжающей организации повреждена в результате обстрела украинскими войсками Никитовского района Горловки, менее чем за час город обстреляли пять раз, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько. "Вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждена инфраструктура теплоснабжающей организации в Никитовском районе Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале, добавив, что также "повреждены дом и одно из учреждений". В то же время в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что с 6.00 до 6.50 мск ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки семь ракет из реактивной системы залпового огня и десять снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе кассетные. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250506/obstrely-2015194236.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, нато, происшествия