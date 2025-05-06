Альпинисты развернули Знамя Победы на высшей точке Армении
В Армении развернули Знамя Победы на северной вершине горы Арагац
© Фото : Российско-Армянский центр гуманитарного реагированияЗнамя Победы на северной вершине горы Арагац в Армении
Знамя Победы на северной вершине горы Арагац в Армении
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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Альпинисты развернули Знамя Победы на высшей точке Армении - северной вершине горы Арагац, сообщает во вторник пресс-служба Российско-армянского центра гуманитарного реагирования.
"В рамках праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне инструктор профессиональной подготовки нашего Центра вместе с представителями Федерации альпинизма Армении совершили восхождение на высшую точку Армении - Северный Арагац (4090 метров)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что всего в восхождении приняли участие четыре человека. Одной из задач восхождения также было изучение района потенциального проведения поисково-спасательных работ.
"Достигнув вершины, альпинисты развернули там знамя 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской дивизии, аналогичный установленному в мае 1945 года над Рейхстагом Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария", - отметили в пресс-службе.
В марте 2016 года в рамках соглашения между правительствами РФ и Армении открылся Российско-армянский центр гуманитарного реагирования для поддержки поисково-спасательных операций, ликвидации последствий землетрясений, оползней, лавин, тушения пожаров, доставки гуманитарной помощи, повышения квалификации персонала национальных чрезвычайных служб. Центр размещен на территории бывшей базы связи Вооруженных сил СССР в пригороде Еревана.