Президент Германии назначил Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ
© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил лидера победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ, сообщило информационное агентство DPA.
"Штайнмайер принял присягу у канцлера Германии Мерца", — говорится в материале.
Во вторник парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение Мерца новым канцлером. Таким образом, он стал первым в истории ФРГ кандидатом в канцлеры, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров.
Канцлера Германии избирает бундестаг. Президент предлагает кандидата, по которому депутаты голосуют тайно и без предварительного обсуждения. Для победы в первом туре нужно получить абсолютное большинство голосов, то есть минимум 316 из 630 в нынешнем бундестаге. Если в первых двух турах кандидат не получит абсолютное большинство, также называемое "канцлерским большинством", то в третьем туре достаточно относительного большинства.
Мерц, как и предыдущий канцлер Олаф Шольц, последовательно отстаивает необходимость продолжения военной помощи Украине. Более того, Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами, чего Шольц всячески избегал.
Досрочные парламентские выборы прошли в Германии 23 февраля. Победу одержал блок ХДС/ХСС. Второе место заняла АдГ с рекордным для нее результатом в 20,8 процента. СДПГ стала лишь третьей, набрав 16,4 процента голосов, что считается худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент прошли "Зеленые" (11,6 процента), Левая партия (8,8 процента) и партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место.