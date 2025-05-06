https://ria.ru/20250506/germaniya-2015338897.html

Президент Германии назначил Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ

Президент Германии назначил Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ - РИА Новости, 06.05.2025

Президент Германии назначил Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил лидера победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T18:01:00+03:00

2025-05-06T18:01:00+03:00

2025-05-06T18:12:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил лидера победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ, сообщило информационное агентство DPA."Штайнмайер принял присягу у канцлера Германии Мерца", — говорится в материале. Во вторник парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение Мерца новым канцлером. Таким образом, он стал первым в истории ФРГ кандидатом в канцлеры, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров.Мерц, как и предыдущий канцлер Олаф Шольц, последовательно отстаивает необходимость продолжения военной помощи Украине. Более того, Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами, чего Шольц всячески избегал.Досрочные парламентские выборы прошли в Германии 23 февраля. Победу одержал блок ХДС/ХСС. Второе место заняла АдГ с рекордным для нее результатом в 20,8 процента. СДПГ стала лишь третьей, набрав 16,4 процента голосов, что считается худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент прошли "Зеленые" (11,6 процента), Левая партия (8,8 процента) и партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место.

https://ria.ru/20250506/merts-2015286288.html

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в мире, германия, украина, фридрих мерц, христианско-социальный союз, хдс/хсс