Рейтинг@Mail.ru
Президент Германии назначил Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 06.05.2025 (обновлено: 18:12 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/germaniya-2015338897.html
Президент Германии назначил Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ
Президент Германии назначил Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ - РИА Новости, 06.05.2025
Президент Германии назначил Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил лидера победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:01:00+03:00
2025-05-06T18:12:00+03:00
в мире
германия
украина
фридрих мерц
христианско-социальный союз
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015338334_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_6515641725e9a6d3e8e8b542139f61e7.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил лидера победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ, сообщило информационное агентство DPA."Штайнмайер принял присягу у канцлера Германии Мерца", — говорится в материале. Во вторник парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение Мерца новым канцлером. Таким образом, он стал первым в истории ФРГ кандидатом в канцлеры, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров.Мерц, как и предыдущий канцлер Олаф Шольц, последовательно отстаивает необходимость продолжения военной помощи Украине. Более того, Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами, чего Шольц всячески избегал.Досрочные парламентские выборы прошли в Германии 23 февраля. Победу одержал блок ХДС/ХСС. Второе место заняла АдГ с рекордным для нее результатом в 20,8 процента. СДПГ стала лишь третьей, набрав 16,4 процента голосов, что считается худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент прошли "Зеленые" (11,6 процента), Левая партия (8,8 процента) и партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место.
https://ria.ru/20250506/merts-2015286288.html
https://ria.ru/20250506/germaniya-2015100388.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015338334_73:0:1406:1000_1920x0_80_0_0_edb2d2bf7049d4e6233e7171534b44ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, фридрих мерц, христианско-социальный союз, хдс/хсс
В мире, Германия, Украина, Фридрих Мерц, Христианско-социальный союз, ХДС/ХСС

Президент Германии назначил Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии
Фридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил лидера победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ, сообщило информационное агентство DPA.
"Штайнмайер принял присягу у канцлера Германии Мерца", — говорится в материале.
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Пушков обвинил Мерца в желании создать из Германии Четвертый рейх
Вчера, 14:43
Во вторник парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение Мерца новым канцлером. Таким образом, он стал первым в истории ФРГ кандидатом в канцлеры, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров.

Канцлера Германии избирает бундестаг. Президент предлагает кандидата, по которому депутаты голосуют тайно и без предварительного обсуждения. Для победы в первом туре нужно получить абсолютное большинство голосов, то есть минимум 316 из 630 в нынешнем бундестаге. Если в первых двух турах кандидат не получит абсолютное большинство, также называемое "канцлерским большинством", то в третьем туре достаточно относительного большинства.

Мерц, как и предыдущий канцлер Олаф Шольц, последовательно отстаивает необходимость продолжения военной помощи Украине. Более того, Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами, чего Шольц всячески избегал.
Досрочные парламентские выборы прошли в Германии 23 февраля. Победу одержал блок ХДС/ХСС. Второе место заняла АдГ с рекордным для нее результатом в 20,8 процента. СДПГ стала лишь третьей, набрав 16,4 процента голосов, что считается худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент прошли "Зеленые" (11,6 процента), Левая партия (8,8 процента) и партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место.
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
"Любой ценой". Противники России готовились к этому шесть лет
Вчера, 08:00
 
В миреГерманияУкраинаФридрих МерцХристианско-социальный союзХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала