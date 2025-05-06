https://ria.ru/20250506/germaniya-2015253597.html

Лидер АдГ Вайдель призвала Мерца уйти в отставку

Лидер АдГ Вайдель призвала Мерца уйти в отставку - РИА Новости, 06.05.2025

Лидер АдГ Вайдель призвала Мерца уйти в отставку

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель после провала кандидата в канцлеры Фридриха Мерца в первом туре голосования в бундестаге... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T12:48:00+03:00

2025-05-06T12:48:00+03:00

2025-05-06T18:32:00+03:00

в мире

германия

алиса вайдель

фридрих мерц

хдс/хсс

левая (партия)

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель после провала кандидата в канцлеры Фридриха Мерца в первом туре голосования в бундестаге призвала его уйти в отставку и провести новые парламентские выборы, следует из трансляции, фрагмент которой она опубликовала в соцсети X. "Мы можем лишь просто призвать руководствоваться разумом. Мерц должен уйти в отставку, и должен быть открыт путь к новым выборам в нашей стране", — сказала Вайдель.Сам факт выдвижения на пост Мерца, нарушающего предвыборные обещания, характеризует политическое состояние Германии, добавила политик. По ее словам, АдГ готова возглавить правительство и "поставить страну с головы на ноги". Накануне Мерц сообщил, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали коалиционный договор для формирования нового правительства. Сегодня в бундестаге проходили выборы канцлера, но Мерц набрал лишь 310 из 316 необходимых голосов.Таким образом, Мерц стал первым кандидатом в истории Германии, провалившим первый тур голосования.По информации СМИ, второй тур парламент решил сегодня не проводить.Досрочные парламентские выборы прошли в Германии 23 февраля. Победу одержал блок ХДС/ХСС. Второе место заняла АдГ с рекордным для нее результатом в 20,8 процента. СДПГ стала лишь третьей, набрав 16,4 процента голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент прошли "Зеленые" (11,6 процента), Левая партия (8,8 процента) и партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место.

https://ria.ru/20250506/germaniya-2015100388.html

https://ria.ru/20250506/merts-2015149240.html

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в мире, германия, алиса вайдель, фридрих мерц, хдс/хсс, левая (партия)