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Лидер АдГ Вайдель призвала Мерца уйти в отставку - РИА Новости, 06.05.2025
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12:48 06.05.2025 (обновлено: 18:32 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/germaniya-2015253597.html
Лидер АдГ Вайдель призвала Мерца уйти в отставку
Лидер АдГ Вайдель призвала Мерца уйти в отставку - РИА Новости, 06.05.2025
Лидер АдГ Вайдель призвала Мерца уйти в отставку
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель после провала кандидата в канцлеры Фридриха Мерца в первом туре голосования в бундестаге... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:48:00+03:00
2025-05-06T18:32:00+03:00
в мире
германия
алиса вайдель
фридрих мерц
хдс/хсс
левая (партия)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель после провала кандидата в канцлеры Фридриха Мерца в первом туре голосования в бундестаге призвала его уйти в отставку и провести новые парламентские выборы, следует из трансляции, фрагмент которой она опубликовала в соцсети X. "Мы можем лишь просто призвать руководствоваться разумом. Мерц должен уйти в отставку, и должен быть открыт путь к новым выборам в нашей стране", — сказала Вайдель.Сам факт выдвижения на пост Мерца, нарушающего предвыборные обещания, характеризует политическое состояние Германии, добавила политик. По ее словам, АдГ готова возглавить правительство и "поставить страну с головы на ноги". Накануне Мерц сообщил, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали коалиционный договор для формирования нового правительства. Сегодня в бундестаге проходили выборы канцлера, но Мерц набрал лишь 310 из 316 необходимых голосов.Таким образом, Мерц стал первым кандидатом в истории Германии, провалившим первый тур голосования.По информации СМИ, второй тур парламент решил сегодня не проводить.Досрочные парламентские выборы прошли в Германии 23 февраля. Победу одержал блок ХДС/ХСС. Второе место заняла АдГ с рекордным для нее результатом в 20,8 процента. СДПГ стала лишь третьей, набрав 16,4 процента голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент прошли "Зеленые" (11,6 процента), Левая партия (8,8 процента) и партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место.
https://ria.ru/20250506/germaniya-2015100388.html
https://ria.ru/20250506/merts-2015149240.html
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в мире, германия, алиса вайдель, фридрих мерц, хдс/хсс, левая (партия)
В мире, Германия, Алиса Вайдель, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Левая (партия)
Лидер АдГ Вайдель призвала Мерца уйти в отставку

Лидер АдГ Вайдель призвала Мерца уйти в отставку и провести новые выборы

© Getty Images / picture alliance/Michael KappelerФридрих Мерц и Алиса Вайдель на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии
Фридрих Мерц и Алиса Вайдель на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Фридрих Мерц и Алиса Вайдель на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель после провала кандидата в канцлеры Фридриха Мерца в первом туре голосования в бундестаге призвала его уйти в отставку и провести новые парламентские выборы, следует из трансляции, фрагмент которой она опубликовала в соцсети X.
"Мы можем лишь просто призвать руководствоваться разумом. Мерц должен уйти в отставку, и должен быть открыт путь к новым выборам в нашей стране", — сказала Вайдель.
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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Сам факт выдвижения на пост Мерца, нарушающего предвыборные обещания, характеризует политическое состояние Германии, добавила политик. По ее словам, АдГ готова возглавить правительство и "поставить страну с головы на ноги".
Накануне Мерц сообщил, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали коалиционный договор для формирования нового правительства. Сегодня в бундестаге проходили выборы канцлера, но Мерц набрал лишь 310 из 316 необходимых голосов.
Таким образом, Мерц стал первым кандидатом в истории Германии, провалившим первый тур голосования.
По информации СМИ, второй тур парламент решил сегодня не проводить.

Канцлера Германии избирает бундестаг. Президент предлагает кандидата, по которому депутаты голосуют тайно и без предварительного обсуждения. Для победы в первом туре нужно получить абсолютное большинство голосов, то есть минимум 316 из 630 в нынешнем бундестаге. Если в первых двух турах кандидат не получит абсолютное большинство, также называемое "канцлерским большинством", то в третьем туре достаточно относительного большинства.

Досрочные парламентские выборы прошли в Германии 23 февраля. Победу одержал блок ХДС/ХСС. Второе место заняла АдГ с рекордным для нее результатом в 20,8 процента. СДПГ стала лишь третьей, набрав 16,4 процента голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент прошли "Зеленые" (11,6 процента), Левая партия (8,8 процента) и партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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В миреГерманияАлиса ВайдельФридрих МерцХДС/ХССЛевая (партия)
 
 
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