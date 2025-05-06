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Немецкий политик предположил, почему Мерц не стал канцлером - РИА Новости, 06.05.2025
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12:19 06.05.2025 (обновлено: 12:48 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/germaniya-2015244110.html
Немецкий политик предположил, почему Мерц не стал канцлером
Немецкий политик предположил, почему Мерц не стал канцлером - РИА Новости, 06.05.2025
Немецкий политик предположил, почему Мерц не стал канцлером
Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, возможно, не получил необходимого большинства голосов депутатов бундестага для избрания канцлером из-за... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:19:00+03:00
2025-05-06T12:48:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
олаф шольц
хдс/хсс
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, возможно, не получил необходимого большинства голосов депутатов бундестага для избрания канцлером из-за недовольства им в рядах его однопартийцев, возмущенных нарушенными ранее обещаниями, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Ранее председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер заявила, что Мерц не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов депутатов бундестага на соответствующем голосовании и, следовательно, не избран канцлером Германии. Он получил лишь 310 голосов. "Думаю, (отказ от голосования за Мерца) мог быть внутри его собственной партии, где он стал очень непопулярным из-за нарушенных обещаний, в том числе по вопросам госдолга. Его же однопартийцы им очень разочарованы. Не думаю, что социал-демократы стали бы подрывать голосование. Они хотят быть в правительстве, и выглядели очень довольными, когда представляли подписанное коалиционное соглашение", - сказал политик. Собеседник отметил, что случившийся провал Мерца на голосовании за его кандидатуру на пост канцлера - первый такой случай в истории ФРГ. При этом детали голосования останутся в тайне, если только депутаты сами не признаются, что не голосовали за лидера христианских демократов. "Парламентские фракции теперь обсуждают ситуацию. Возможен любой сценарий. Не исключено даже, что назначат другого кандидата, который сможет набрать нужные 316 голосов. Это маловероятно, но возможно. Кандидат не должен обязательно быть членом бундестага", - объяснил Нимайер, в шутку добавив, что на пост могли бы выдвинуть даже его самого. По словам политика, после обсуждения ситуации в парламенте состоится второй раунд голосования для избрания канцлера, а при необходимости и третий. Если Мерц дойдет до участия в третьем раунде, но не наберет 316 голосов даже тогда, президент ФРГ может решить в любом случае назначить его канцлером, что было бы беспрецедентно в истории страны. "Президент также вправе распустить бундестаг для проведения новых выборов. В таком случае исполнять обязанности канцлера продолжит Олаф Шольц", - отметил собеседник. Еще в понедельник сам Мерц сообщил, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали коалиционный договор для формирования нового правительства ФРГ.
https://ria.ru/20250408/merts-2010077887.html
https://ria.ru/20250417/germaniya-2011918998.html
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в мире, германия, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, ХДС/ХСС
Немецкий политик предположил, почему Мерц не стал канцлером

Немецкий политик Нимайер: Мерц, возможно, не получил большинства в бундестаге

© Getty Images / picture alliance/Kay NietfeldФридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии. 6 мая 2025
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии. 6 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Getty Images / picture alliance/Kay Nietfeld
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии. 6 мая 2025
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, возможно, не получил необходимого большинства голосов депутатов бундестага для избрания канцлером из-за недовольства им в рядах его однопартийцев, возмущенных нарушенными ранее обещаниями, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер заявила, что Мерц не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов депутатов бундестага на соответствующем голосовании и, следовательно, не избран канцлером Германии. Он получил лишь 310 голосов.
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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"Думаю, (отказ от голосования за Мерца) мог быть внутри его собственной партии, где он стал очень непопулярным из-за нарушенных обещаний, в том числе по вопросам госдолга. Его же однопартийцы им очень разочарованы. Не думаю, что социал-демократы стали бы подрывать голосование. Они хотят быть в правительстве, и выглядели очень довольными, когда представляли подписанное коалиционное соглашение", - сказал политик.
Собеседник отметил, что случившийся провал Мерца на голосовании за его кандидатуру на пост канцлера - первый такой случай в истории ФРГ. При этом детали голосования останутся в тайне, если только депутаты сами не признаются, что не голосовали за лидера христианских демократов.
"Парламентские фракции теперь обсуждают ситуацию. Возможен любой сценарий. Не исключено даже, что назначат другого кандидата, который сможет набрать нужные 316 голосов. Это маловероятно, но возможно. Кандидат не должен обязательно быть членом бундестага", - объяснил Нимайер, в шутку добавив, что на пост могли бы выдвинуть даже его самого.
По словам политика, после обсуждения ситуации в парламенте состоится второй раунд голосования для избрания канцлера, а при необходимости и третий. Если Мерц дойдет до участия в третьем раунде, но не наберет 316 голосов даже тогда, президент ФРГ может решить в любом случае назначить его канцлером, что было бы беспрецедентно в истории страны.
"Президент также вправе распустить бундестаг для проведения новых выборов. В таком случае исполнять обязанности канцлера продолжит Олаф Шольц", - отметил собеседник.
Еще в понедельник сам Мерц сообщил, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали коалиционный договор для формирования нового правительства ФРГ.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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В миреГерманияФридрих МерцОлаф ШольцХДС/ХСС
 
 
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