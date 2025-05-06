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Потомок Бисмарка рассказал о последствиях признания АдГ правоэкстремистской - РИА Новости, 06.05.2025
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07:56 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/germaniya-2015197498.html
Потомок Бисмарка рассказал о последствиях признания АдГ правоэкстремистской
Потомок Бисмарка рассказал о последствиях признания АдГ правоэкстремистской - РИА Новости, 06.05.2025
Потомок Бисмарка рассказал о последствиях признания АдГ правоэкстремистской
Признание "Альтернативы для Германии" (АдГ) правоэкстремистской партией лишь укрепит ее позиции, заявил РИА Новости основатель российско-германского проекта... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T07:56:00+03:00
2025-05-06T07:56:00+03:00
в мире
германия
карлсруэ
саксония
отто фон бисмарк
тино крупалла
алиса вайдель
хдс/хсс
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Признание "Альтернативы для Германии" (АдГ) правоэкстремистской партией лишь укрепит ее позиции, заявил РИА Новости основатель российско-германского проекта "Диалог Бисмарка" Александр фон Бисмарк, являющийся потомком первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка. В понедельник АдГ подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции ФРГ после признания им партии правоэкстремистской на территории всей страны. "На данный момент рейтинг АдГ растет с каждым днем, особенно после того, как (Нэнси – ред.) Фезер, которая до недавнего времени была министром внутренних дел, инициировала действия через ведомство по охране конституции… Возможно, это реакция протеста. Возможно, кто-то говорит: теперь мы особенно решительно поддержим АдГ. Я считаю, что партия выигрывает от этого. У нас в следующем году запланированы выборы в земельные парламенты, и тогда мы увидим, что люди, как говорится в Германии, сыты по горло правящими элитами, которые хотят навязать гражданам, за кого им голосовать", - сказал Бисмарк. При этом он подчеркнул, что поддержка АдГ растет не только на востоке страны, где у партии традиционно сильные позиции, но и на западе. Эксперт даже не исключил массовых протестов в случае попыток властей запретить АдГ. "И если будет подан запрос на запрет партии - если он вообще будет подан, - то потребуется один, два, а то и три года, прежде чем конституционный суд вообще начнет серьезно этим заниматься. Я считаю, что попытка запретить такую большую оппозиционную силу, которая является частью демократии, приведет к тому, что все больше людей будут выходить на улицы и в знак протеста говорить: "Теперь мы тем более будем ее поддерживать", - полагает Бисмарк. По словам эксперта, позиция федерального ведомства по охране конституции является лишь мнением, не имеющим юридической силы. В минувшую пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок ХДС/ХСС. Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. Как объяснил в пятницу журнал Spiegel, запрос на запрет партии в федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ может подать бундестаг, бундесрат или федеральное правительство. Само по себе признание политической силы правоэкстремистской организацией ведомством по охране конституции Германии не запрещает партии участвовать в выборах. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалась в экстремизме, это считается более низким уровнем угрозы. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
https://ria.ru/20250502/adg-2014707349.html
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в мире, германия, карлсруэ, саксония, отто фон бисмарк, тино крупалла, алиса вайдель, хдс/хсс, институт прав человека
В мире, Германия, Карлсруэ, Саксония, Отто фон Бисмарк, Тино Крупалла, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС, Институт прав человека
Потомок Бисмарка рассказал о последствиях признания АдГ правоэкстремистской

Александр фон Бисмарк: признание АдГ правоэкстремистской укрепит ее позиции

© flickr.com/BiLK_ThornРейхстаг в Германии
Рейхстаг в Германии - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© flickr.com/BiLK_Thorn
Рейхстаг в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Признание "Альтернативы для Германии" (АдГ) правоэкстремистской партией лишь укрепит ее позиции, заявил РИА Новости основатель российско-германского проекта "Диалог Бисмарка" Александр фон Бисмарк, являющийся потомком первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.
В понедельник АдГ подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции ФРГ после признания им партии правоэкстремистской на территории всей страны.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Вагенкнехт назвала решение о причислении АдГ к экстремистам абсурдным
2 мая, 19:28
"На данный момент рейтинг АдГ растет с каждым днем, особенно после того, как (Нэнси – ред.) Фезер, которая до недавнего времени была министром внутренних дел, инициировала действия через ведомство по охране конституции… Возможно, это реакция протеста. Возможно, кто-то говорит: теперь мы особенно решительно поддержим АдГ. Я считаю, что партия выигрывает от этого. У нас в следующем году запланированы выборы в земельные парламенты, и тогда мы увидим, что люди, как говорится в Германии, сыты по горло правящими элитами, которые хотят навязать гражданам, за кого им голосовать", - сказал Бисмарк.
При этом он подчеркнул, что поддержка АдГ растет не только на востоке страны, где у партии традиционно сильные позиции, но и на западе. Эксперт даже не исключил массовых протестов в случае попыток властей запретить АдГ.
"И если будет подан запрос на запрет партии - если он вообще будет подан, - то потребуется один, два, а то и три года, прежде чем конституционный суд вообще начнет серьезно этим заниматься. Я считаю, что попытка запретить такую большую оппозиционную силу, которая является частью демократии, приведет к тому, что все больше людей будут выходить на улицы и в знак протеста говорить: "Теперь мы тем более будем ее поддерживать", - полагает Бисмарк.
По словам эксперта, позиция федерального ведомства по охране конституции является лишь мнением, не имеющим юридической силы.
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Две трети немцев считают АдГ экстремистской, показал опрос
4 мая, 02:25
В минувшую пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок ХДС/ХСС. Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
Как объяснил в пятницу журнал Spiegel, запрос на запрет партии в федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ может подать бундестаг, бундесрат или федеральное правительство. Само по себе признание политической силы правоэкстремистской организацией ведомством по охране конституции Германии не запрещает партии участвовать в выборах.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалась в экстремизме, это считается более низким уровнем угрозы. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
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В ФРГ ответили на критику Рубио после признания АдГ правоэкстремистской
Вчера, 14:07
 
В миреГерманияКарлсруэСаксонияОтто фон БисмаркТино КрупаллаАлиса ВайдельХДС/ХССИнститут прав человека
 
 
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