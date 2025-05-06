https://ria.ru/20250506/germaniya-2015197498.html

Потомок Бисмарка рассказал о последствиях признания АдГ правоэкстремистской

Потомок Бисмарка рассказал о последствиях признания АдГ правоэкстремистской - РИА Новости, 06.05.2025

Потомок Бисмарка рассказал о последствиях признания АдГ правоэкстремистской

Признание "Альтернативы для Германии" (АдГ) правоэкстремистской партией лишь укрепит ее позиции, заявил РИА Новости основатель российско-германского проекта... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T07:56:00+03:00

2025-05-06T07:56:00+03:00

2025-05-06T07:56:00+03:00

в мире

германия

карлсруэ

саксония

отто фон бисмарк

тино крупалла

алиса вайдель

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40434/58/404345860_4:0:1021:572_1920x0_80_0_0_674e1911117bb6541346e3bd1003422d.jpg

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Признание "Альтернативы для Германии" (АдГ) правоэкстремистской партией лишь укрепит ее позиции, заявил РИА Новости основатель российско-германского проекта "Диалог Бисмарка" Александр фон Бисмарк, являющийся потомком первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка. В понедельник АдГ подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции ФРГ после признания им партии правоэкстремистской на территории всей страны. "На данный момент рейтинг АдГ растет с каждым днем, особенно после того, как (Нэнси – ред.) Фезер, которая до недавнего времени была министром внутренних дел, инициировала действия через ведомство по охране конституции… Возможно, это реакция протеста. Возможно, кто-то говорит: теперь мы особенно решительно поддержим АдГ. Я считаю, что партия выигрывает от этого. У нас в следующем году запланированы выборы в земельные парламенты, и тогда мы увидим, что люди, как говорится в Германии, сыты по горло правящими элитами, которые хотят навязать гражданам, за кого им голосовать", - сказал Бисмарк. При этом он подчеркнул, что поддержка АдГ растет не только на востоке страны, где у партии традиционно сильные позиции, но и на западе. Эксперт даже не исключил массовых протестов в случае попыток властей запретить АдГ. "И если будет подан запрос на запрет партии - если он вообще будет подан, - то потребуется один, два, а то и три года, прежде чем конституционный суд вообще начнет серьезно этим заниматься. Я считаю, что попытка запретить такую большую оппозиционную силу, которая является частью демократии, приведет к тому, что все больше людей будут выходить на улицы и в знак протеста говорить: "Теперь мы тем более будем ее поддерживать", - полагает Бисмарк. По словам эксперта, позиция федерального ведомства по охране конституции является лишь мнением, не имеющим юридической силы. В минувшую пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок ХДС/ХСС. Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. Как объяснил в пятницу журнал Spiegel, запрос на запрет партии в федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ может подать бундестаг, бундесрат или федеральное правительство. Само по себе признание политической силы правоэкстремистской организацией ведомством по охране конституции Германии не запрещает партии участвовать в выборах. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалась в экстремизме, это считается более низким уровнем угрозы. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.

https://ria.ru/20250502/adg-2014707349.html

https://ria.ru/20250504/germaniya-2014828760.html

https://ria.ru/20250505/frg-2015052687.html

германия

карлсруэ

саксония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, карлсруэ, саксония, отто фон бисмарк, тино крупалла, алиса вайдель, хдс/хсс, институт прав человека