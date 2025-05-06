В Германии не увидели смысла в членстве страны в Совбезе ООН
Нимайер: пока Германия зависит от США, смысла членства в Совбезе ООН нет
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Смысла в получении Германией постоянного членства в Совете безопасности ООН на сегодняшний день нет, поскольку страна зависит от США и действовала бы в совбезе под диктовку Вашингтона, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Он отметил, что Германия играет значительную роль в структурах ООН и, по мнению собеседника, заслуживает место в совбезе. Однако сейчас страна не может на самом деле быть постоянным членом Совета безопасности ООН, так как она не обладает суверенитетом и зависит от Вашингтона, добавил политик.
"Мы по-прежнему были бы вассальным государством, которому американцы диктуют, как себя вести и как голосовать в Совете безопасности ООН. Это просто смешно", - сказал Нимайер.
С иронией собеседник отметил, что получение Германией постоянного членства в совбезе при таких условиях просто дало бы США еще один голос.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо" отметил, что Москва не готова поддержать кандидатуры Германии и Японии на постоянное членство в совбезе ООН по причине возрождения в этих странах идеологии милитаризма, их откровенно недружественной политики в отношении России.