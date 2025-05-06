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В Германии не увидели смысла в членстве страны в Совбезе ООН - РИА Новости, 06.05.2025
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09:13 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/germanija-2015204726.html
В Германии не увидели смысла в членстве страны в Совбезе ООН
В Германии не увидели смысла в членстве страны в Совбезе ООН - РИА Новости, 06.05.2025
В Германии не увидели смысла в членстве страны в Совбезе ООН
Смысла в получении Германией постоянного членства в Совете безопасности ООН на сегодняшний день нет, поскольку страна зависит от США и действовала бы в совбезе... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:13:00+03:00
2025-05-06T09:13:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Смысла в получении Германией постоянного членства в Совете безопасности ООН на сегодняшний день нет, поскольку страна зависит от США и действовала бы в совбезе под диктовку Вашингтона, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Он отметил, что Германия играет значительную роль в структурах ООН и, по мнению собеседника, заслуживает место в совбезе. Однако сейчас страна не может на самом деле быть постоянным членом Совета безопасности ООН, так как она не обладает суверенитетом и зависит от Вашингтона, добавил политик. "Мы по-прежнему были бы вассальным государством, которому американцы диктуют, как себя вести и как голосовать в Совете безопасности ООН. Это просто смешно", - сказал Нимайер. С иронией собеседник отметил, что получение Германией постоянного членства в совбезе при таких условиях просто дало бы США еще один голос. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо" отметил, что Москва не готова поддержать кандидатуры Германии и Японии на постоянное членство в совбезе ООН по причине возрождения в этих странах идеологии милитаризма, их откровенно недружественной политики в отношении России.
https://ria.ru/20250423/logvinov-2013037077.html
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в мире, германия, сша, вашингтон (штат), сергей лавров, оон
В мире, Германия, США, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, ООН
В Германии не увидели смысла в членстве страны в Совбезе ООН

Нимайер: пока Германия зависит от США, смысла членства в Совбезе ООН нет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Смысла в получении Германией постоянного членства в Совете безопасности ООН на сегодняшний день нет, поскольку страна зависит от США и действовала бы в совбезе под диктовку Вашингтона, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Он отметил, что Германия играет значительную роль в структурах ООН и, по мнению собеседника, заслуживает место в совбезе. Однако сейчас страна не может на самом деле быть постоянным членом Совета безопасности ООН, так как она не обладает суверенитетом и зависит от Вашингтона, добавил политик.
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"Мы по-прежнему были бы вассальным государством, которому американцы диктуют, как себя вести и как голосовать в Совете безопасности ООН. Это просто смешно", - сказал Нимайер.
С иронией собеседник отметил, что получение Германией постоянного членства в совбезе при таких условиях просто дало бы США еще один голос.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо" отметил, что Москва не готова поддержать кандидатуры Германии и Японии на постоянное членство в совбезе ООН по причине возрождения в этих странах идеологии милитаризма, их откровенно недружественной политики в отношении России.
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В миреГерманияСШАВашингтон (штат)Сергей ЛавровООН
 
 
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