https://ria.ru/20250506/germanija-2015194067.html

В Германии допустили новую атаку на "Северный поток — 2"

В Германии допустили новую атаку на "Северный поток — 2" - РИА Новости, 06.05.2025

В Германии допустили новую атаку на "Северный поток — 2"

Новая атака на газопровод "Северный поток 2", похожая на произошедшую в 2022 году, с технической точки зрения возможна в любой момент, если какие-то силы... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T07:10:00+03:00

2025-05-06T07:10:00+03:00

2025-05-06T07:10:00+03:00

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россия

дания

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Новая атака на газопровод "Северный поток 2", похожая на произошедшую в 2022 году, с технической точки зрения возможна в любой момент, если какие-то силы захотят не допустить восстановления газопровода, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. "С технической точки зрения, это можно сделать в любой момент. И в прошлый раз это была военная операция, а не просто атака пары ныряльщиков, доплывших на лодке. Такая же военная операция всегда возможна", - сказал политик в ответ на вопрос о том, могут ли противники запуска газопровода атаковать его снова. При этом собеседник агентства полагает, что национализация немецкой части "Северного потока 2" позволила бы защитить ее от атак, поскольку новая диверсия стала бы при таких обстоятельствах актом агрессии против Германии. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.

https://ria.ru/20250505/tramp-2015161660.html

https://ria.ru/20250424/rubio-2013087189.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, россия, дания, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2