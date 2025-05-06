Генсек ШОС оценил перспективы упрощения таможенных процедур
Генсек ШОС Ермекбаев: для организации выгодно упрощение таможенных процедур
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) наиболее выгодно упрощение таможенных процедур между странами-участницами, стимулирование электронной коммерции и транспортных связей, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.
"В текущих реалиях видится более перспективным сосредоточивать усилия организации на упрощении торговых и таможенных процедур, стимулировании электронной коммерции и транспортной взаимосвязанности, формировании благоприятных режимов для совместной инвестиционной деятельности, деловых контактов и туристических потоков", - сказал он РИА Новости.
Как отметил генсек, одной из основополагающих целей организации является "создание условий для постепенного перехода к свободному движению товаров, капиталов и услуг". При этом Ермекбаев подчеркнул, что на сегодняшний день ШОС не ставит целью экономическую интеграцию "в ее классическом понимании, в том числе путем создания полноценной зоны свободной торговли".
Ермекбаев также обратил внимание на распространенное среди стран ШОС и экспертов мнение, что развитие организации сдерживает отсутствие своих механизмов финансирования проектной деятельности. По его словам, идея создания банка развития ШОС обсуждается уже давно.
"Это трудоемкий процесс, требующий тесной политической координации и планирования, тщательной разработки правовой базы и системы регулирования, учета потребностей сторон и развития ситуации на глобальных финансовых рынках. Пока могу лишь с определенной долей оптимизма констатировать то, что в период текущего председательства Китая в нашей организации эксперты государств-членов заметно активизировали переговоры по выработке взаимоприемлемой формулы", - сообщил он.