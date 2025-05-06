https://ria.ru/20250506/gensek-2015208870.html

Генсек ШОС оценил перспективы упрощения таможенных процедур

Генсек ШОС оценил перспективы упрощения таможенных процедур - РИА Новости, 06.05.2025

Генсек ШОС оценил перспективы упрощения таможенных процедур

Для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) наиболее выгодно упрощение таможенных процедур между странами-участницами, стимулирование электронной коммерции... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T09:51:00+03:00

2025-05-06T09:51:00+03:00

2025-05-06T09:51:00+03:00

экономика

китай

нурлан ермекбаев

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/02/1992327729_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3da87c85f1b8d6fb24253468232939f3.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) наиболее выгодно упрощение таможенных процедур между странами-участницами, стимулирование электронной коммерции и транспортных связей, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев. "В текущих реалиях видится более перспективным сосредоточивать усилия организации на упрощении торговых и таможенных процедур, стимулировании электронной коммерции и транспортной взаимосвязанности, формировании благоприятных режимов для совместной инвестиционной деятельности, деловых контактов и туристических потоков", - сказал он РИА Новости. Как отметил генсек, одной из основополагающих целей организации является "создание условий для постепенного перехода к свободному движению товаров, капиталов и услуг". При этом Ермекбаев подчеркнул, что на сегодняшний день ШОС не ставит целью экономическую интеграцию "в ее классическом понимании, в том числе путем создания полноценной зоны свободной торговли". Ермекбаев также обратил внимание на распространенное среди стран ШОС и экспертов мнение, что развитие организации сдерживает отсутствие своих механизмов финансирования проектной деятельности. По его словам, идея создания банка развития ШОС обсуждается уже давно. "Это трудоемкий процесс, требующий тесной политической координации и планирования, тщательной разработки правовой базы и системы регулирования, учета потребностей сторон и развития ситуации на глобальных финансовых рынках. Пока могу лишь с определенной долей оптимизма констатировать то, что в период текущего председательства Китая в нашей организации эксперты государств-членов заметно активизировали переговоры по выработке взаимоприемлемой формулы", - сообщил он.

https://ria.ru/20250506/shos-2015206706.html

https://ria.ru/20250504/knr-2014863545.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, нурлан ермекбаев, шос