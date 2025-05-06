Рейтинг@Mail.ru
Генсек ШОС оценил перспективы упрощения таможенных процедур - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/gensek-2015208870.html
Генсек ШОС оценил перспективы упрощения таможенных процедур
Генсек ШОС оценил перспективы упрощения таможенных процедур - РИА Новости, 06.05.2025
Генсек ШОС оценил перспективы упрощения таможенных процедур
Для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) наиболее выгодно упрощение таможенных процедур между странами-участницами, стимулирование электронной коммерции... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:51:00+03:00
2025-05-06T09:51:00+03:00
экономика
китай
нурлан ермекбаев
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/02/1992327729_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3da87c85f1b8d6fb24253468232939f3.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) наиболее выгодно упрощение таможенных процедур между странами-участницами, стимулирование электронной коммерции и транспортных связей, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев. "В текущих реалиях видится более перспективным сосредоточивать усилия организации на упрощении торговых и таможенных процедур, стимулировании электронной коммерции и транспортной взаимосвязанности, формировании благоприятных режимов для совместной инвестиционной деятельности, деловых контактов и туристических потоков", - сказал он РИА Новости. Как отметил генсек, одной из основополагающих целей организации является "создание условий для постепенного перехода к свободному движению товаров, капиталов и услуг". При этом Ермекбаев подчеркнул, что на сегодняшний день ШОС не ставит целью экономическую интеграцию "в ее классическом понимании, в том числе путем создания полноценной зоны свободной торговли". Ермекбаев также обратил внимание на распространенное среди стран ШОС и экспертов мнение, что развитие организации сдерживает отсутствие своих механизмов финансирования проектной деятельности. По его словам, идея создания банка развития ШОС обсуждается уже давно. "Это трудоемкий процесс, требующий тесной политической координации и планирования, тщательной разработки правовой базы и системы регулирования, учета потребностей сторон и развития ситуации на глобальных финансовых рынках. Пока могу лишь с определенной долей оптимизма констатировать то, что в период текущего председательства Китая в нашей организации эксперты государств-членов заметно активизировали переговоры по выработке взаимоприемлемой формулы", - сообщил он.
https://ria.ru/20250506/shos-2015206706.html
https://ria.ru/20250504/knr-2014863545.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/02/1992327729_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_447e7ed5fafc4f72188a2407723e5bb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, нурлан ермекбаев, шос
Экономика, Китай, Нурлан Ермекбаев, ШОС
Генсек ШОС оценил перспективы упрощения таможенных процедур

Генсек ШОС Ермекбаев: для организации выгодно упрощение таможенных процедур

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) наиболее выгодно упрощение таможенных процедур между странами-участницами, стимулирование электронной коммерции и транспортных связей, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.
"В текущих реалиях видится более перспективным сосредоточивать усилия организации на упрощении торговых и таможенных процедур, стимулировании электронной коммерции и транспортной взаимосвязанности, формировании благоприятных режимов для совместной инвестиционной деятельности, деловых контактов и туристических потоков", - сказал он РИА Новости.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Генсек ШОС прокомментировал празднование 80-летия Победы
09:25
Как отметил генсек, одной из основополагающих целей организации является "создание условий для постепенного перехода к свободному движению товаров, капиталов и услуг". При этом Ермекбаев подчеркнул, что на сегодняшний день ШОС не ставит целью экономическую интеграцию "в ее классическом понимании, в том числе путем создания полноценной зоны свободной торговли".
Ермекбаев также обратил внимание на распространенное среди стран ШОС и экспертов мнение, что развитие организации сдерживает отсутствие своих механизмов финансирования проектной деятельности. По его словам, идея создания банка развития ШОС обсуждается уже давно.
"Это трудоемкий процесс, требующий тесной политической координации и планирования, тщательной разработки правовой базы и системы регулирования, учета потребностей сторон и развития ситуации на глобальных финансовых рынках. Пока могу лишь с определенной долей оптимизма констатировать то, что в период текущего председательства Китая в нашей организации эксперты государств-членов заметно активизировали переговоры по выработке взаимоприемлемой формулы", - сообщил он.
Заседание XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Китай продолжит укреплять сотрудничество с Россией в ООН, ШОС и БРИКС
4 мая, 12:07
 
ЭкономикаКитайНурлан ЕрмекбаевШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала