Рейтинг@Mail.ru
Посол в Турции оценил поставки российского газа в страну - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 06.05.2025 (обновлено: 23:27 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/gaz-2015408386.html
Посол в Турции оценил поставки российского газа в страну
Посол в Турции оценил поставки российского газа в страну - РИА Новости, 06.05.2025
Посол в Турции оценил поставки российского газа в страну
Поставки российского газа в Турцию стабильные, сохраняются примерно на одинаковом уровне, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T23:20:00+03:00
2025-05-06T23:27:00+03:00
цены на нефть
турция
россия
иран
алексей ерхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826485802_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_3cbd8ebefec8ce8c6a8206122dcf22e7.jpg
АНКАРА, 6 мая – РИА Новости. Поставки российского газа в Турцию стабильные, сохраняются примерно на одинаковом уровне, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Россия наряду с Ираном и Азербайджаном является главным поставщиком газа в Турцию. "Российский газ идет, обеспечивает стабильно и надежно энергетическую безопасность Турции. Ежегодные объемы поставок газа сохраняются примерно на одинаковом уровне", - сказал дипломат в интервью турецкой газете "Айдынлык" и телеканалу "Улусал".
https://ria.ru/20250102/gaz-1992291128.html
турция
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826485802_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5868a22e7e80cc0638b62f876184623d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, турция, россия, иран, алексей ерхов
Цены на нефть, Турция, Россия, Иран, Алексей Ерхов
Посол в Турции оценил поставки российского газа в страну

Посол Ерхов: поставки газа РФ в Турцию стабильные, примерно на одинаковом уровне

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Компрессорная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 6 мая – РИА Новости. Поставки российского газа в Турцию стабильные, сохраняются примерно на одинаковом уровне, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Россия наряду с Ираном и Азербайджаном является главным поставщиком газа в Турцию.
«
"Российский газ идет, обеспечивает стабильно и надежно энергетическую безопасность Турции. Ежегодные объемы поставок газа сохраняются примерно на одинаковом уровне", - сказал дипломат в интервью турецкой газете "Айдынлык" и телеканалу "Улусал".
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
СМИ: Турция может поставлять газ Европе после остановки Украиной транзита
2 января, 08:59
 
Цены на нефтьТурцияРоссияИранАлексей Ерхов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала