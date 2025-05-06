https://ria.ru/20250506/gaz-2015408386.html
Посол в Турции оценил поставки российского газа в страну
Посол в Турции оценил поставки российского газа в страну - РИА Новости, 06.05.2025
Посол в Турции оценил поставки российского газа в страну
Поставки российского газа в Турцию стабильные, сохраняются примерно на одинаковом уровне, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T23:20:00+03:00
2025-05-06T23:20:00+03:00
2025-05-06T23:27:00+03:00
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АНКАРА, 6 мая – РИА Новости. Поставки российского газа в Турцию стабильные, сохраняются примерно на одинаковом уровне, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Россия наряду с Ираном и Азербайджаном является главным поставщиком газа в Турцию. "Российский газ идет, обеспечивает стабильно и надежно энергетическую безопасность Турции. Ежегодные объемы поставок газа сохраняются примерно на одинаковом уровне", - сказал дипломат в интервью турецкой газете "Айдынлык" и телеканалу "Улусал".
https://ria.ru/20250102/gaz-1992291128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, турция, россия, иран, алексей ерхов
Цены на нефть, Турция, Россия, Иран, Алексей Ерхов
Посол в Турции оценил поставки российского газа в страну
Посол Ерхов: поставки газа РФ в Турцию стабильные, примерно на одинаковом уровне