https://ria.ru/20250506/gaz-2015408386.html

Посол в Турции оценил поставки российского газа в страну

Посол в Турции оценил поставки российского газа в страну - РИА Новости, 06.05.2025

Посол в Турции оценил поставки российского газа в страну

Поставки российского газа в Турцию стабильные, сохраняются примерно на одинаковом уровне, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T23:20:00+03:00

2025-05-06T23:20:00+03:00

2025-05-06T23:27:00+03:00

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АНКАРА, 6 мая – РИА Новости. Поставки российского газа в Турцию стабильные, сохраняются примерно на одинаковом уровне, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Россия наряду с Ираном и Азербайджаном является главным поставщиком газа в Турцию. "Российский газ идет, обеспечивает стабильно и надежно энергетическую безопасность Турции. Ежегодные объемы поставок газа сохраняются примерно на одинаковом уровне", - сказал дипломат в интервью турецкой газете "Айдынлык" и телеканалу "Улусал".

https://ria.ru/20250102/gaz-1992291128.html

турция

россия

иран

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, турция, россия, иран, алексей ерхов