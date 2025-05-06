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США перестанут финансировать Гарвард - РИА Новости, 06.05.2025
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09:33 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/garvard-2015207378.html
США перестанут финансировать Гарвард
США перестанут финансировать Гарвард - РИА Новости, 06.05.2025
США перестанут финансировать Гарвард
Гарвардский университет в США перестанет быть финансируемым государством институтом и не получит от правительства новых грантов, заявила министр образования США РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:33:00+03:00
2025-05-06T09:33:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Гарвардский университет в США перестанет быть финансируемым государством институтом и не получит от правительства новых грантов, заявила министр образования США Линда Макмэхон в письме, адресованном президенту Гарварда Алану Гарберу. Министр заявила, что университет "насмехается над системой высшего образования" США, приглашая на обучение иностранных студентов, совершающих насильственные действия на территории его кампуса. "Гарвард не должен ожидать грантов от федерального правительства, поскольку больше они предоставляться не будут. Гарвард прекратит быть финансируемым государством институтом", - говорится в тексте письма, которое было опубликовано на странице Макмэхон в соцсети X. Министр обвинила университет в систематических нарушениях закона, низких образовательных стандартах, а также неподчинении постановлению Верховного суда США о прекращении расовой дискриминации на территории вуза. Она отметила, что, поскольку администрация Гарварда не стала менять свою политику в соответствии с требованиями правительства, новых грантов университет больше не получит. Ранее министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
https://ria.ru/20250413/isk-2010987748.html
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в мире, сша, ближний восток, израиль, дональд трамп, гарвардский университет, хамас
В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Дональд Трамп, Гарвардский университет, ХАМАС
США перестанут финансировать Гарвард

Макмэхон: США прекратят финансировать Гарвард и предоставлять ему гранты

© Fotolia / BastosГарвардский университет
Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Fotolia / Bastos
Гарвардский университет. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Гарвардский университет в США перестанет быть финансируемым государством институтом и не получит от правительства новых грантов, заявила министр образования США Линда Макмэхон в письме, адресованном президенту Гарварда Алану Гарберу.
Министр заявила, что университет "насмехается над системой высшего образования" США, приглашая на обучение иностранных студентов, совершающих насильственные действия на территории его кампуса.
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"Гарвард не должен ожидать грантов от федерального правительства, поскольку больше они предоставляться не будут. Гарвард прекратит быть финансируемым государством институтом", - говорится в тексте письма, которое было опубликовано на странице Макмэхон в соцсети X.
Министр обвинила университет в систематических нарушениях закона, низких образовательных стандартах, а также неподчинении постановлению Верховного суда США о прекращении расовой дискриминации на территории вуза. Она отметила, что, поскольку администрация Гарварда не стала менять свою политику в соответствии с требованиями правительства, новых грантов университет больше не получит.
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Ранее министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
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