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Новые санкции, предлагаемые ЕК, затрагивают компании из Турции, пишет FT - РИА Новости, 06.05.2025
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19:10 06.05.2025 (обновлено: 19:15 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/ft-2015372925.html
Новые санкции, предлагаемые ЕК, затрагивают компании из Турции, пишет FT
Новые санкции, предлагаемые ЕК, затрагивают компании из Турции, пишет FT - РИА Новости, 06.05.2025
Новые санкции, предлагаемые ЕК, затрагивают компании из Турции, пишет FT
Новые санкции против России, предлагаемые Еврокомиссией, затрагивают компании из Вьетнама, Турции и Сербии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T19:10:00+03:00
2025-05-06T19:15:00+03:00
еврокомиссия
россия
турция
вьетнам
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Новые санкции против России, предлагаемые Еврокомиссией, затрагивают компании из Вьетнама, Турции и Сербии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на источники, что Еврокомиссия может во вторник предложить новый, 17-й пакет санкций против России, в него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут добавлены новые наименования товаров из-за возможных разногласий европейских стран."Семнадцатый пакет санкций затрагивает более 20 новых компаний... Около десятка находятся в третьих странах, в том числе ОАЭ, Турции, Сербии, Вьетнаме и Узбекистане", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что Брюссель впервые предлагает обложить санкциями компанию из Вьетнама "за содействие России".В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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еврокомиссия, россия, турция, вьетнам, владимир путин, в мире
Еврокомиссия, Россия, Турция, Вьетнам, Владимир Путин, В мире
Новые санкции, предлагаемые ЕК, затрагивают компании из Турции, пишет FT

FT: новые санкции, предлагаемые ЕК, затрагивают компании из Турции и Сербии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Новые санкции против России, предлагаемые Еврокомиссией, затрагивают компании из Вьетнама, Турции и Сербии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на источники, что Еврокомиссия может во вторник предложить новый, 17-й пакет санкций против России, в него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут добавлены новые наименования товаров из-за возможных разногласий европейских стран.
"Семнадцатый пакет санкций затрагивает более 20 новых компаний... Около десятка находятся в третьих странах, в том числе ОАЭ, Турции, Сербии, Вьетнаме и Узбекистане", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что Брюссель впервые предлагает обложить санкциями компанию из Вьетнама "за содействие России".
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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ЕврокомиссияРоссияТурцияВьетнамВладимир ПутинВ мире
 
 
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