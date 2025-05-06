https://ria.ru/20250506/fsb-2015173210.html

ФСБ опубликовала данные на пособников нацистов, после войны укрытых Западом

ФСБ опубликовала данные на пособников нацистов, после войны укрытых Западом - РИА Новости, 06.05.2025

ФСБ опубликовала данные на пособников нацистов, после войны укрытых Западом

Федеральная служба безопасности России обнародовала данные на некоторых пособников нацистов, в Великую Отечественную войну совершавших преступления против... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T00:28:00+03:00

2025-05-06T00:28:00+03:00

2025-05-06T00:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сша

ссср

полтавская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России обнародовала данные на некоторых пособников нацистов, в Великую Отечественную войну совершавших преступления против граждан СССР и укрывшихся на Западе, в их числе выходцы с Украины и из стран Прибалтики. ФСБ опубликовала выдержки из сборника "Список установленных на жительстве в капиталистических странах изменников Родине, агентов иностранных разведок, участников антисоветских организаций, карателей и других государственных преступников", составленного Комитетом государственной безопасности СССР в 1964 году. Счет справок на этих преступников, вошедших в список, шел на сотни. Среди этих преступников, данные на которых были собраны на тот момент, – Болис Крижинаускас 1906 года рождения, уроженец деревни Науседжяй Биржайского района Литовской ССР. В 1941-1944 годах он служил старшим чиновником литовской полиции безопасности Паневежского округа, участвовал в арестах, истязаниях и расстрелах советских граждан, имел на связи агентуру. "По данным на 1962 год, проживал в Энфилд-Хайте (Южная Австралия), работал на фабрике", - говорилось в сборнике. Март Кюбарсепп 1914 года рождения, уроженец Тартуского района Эстонской ССР, в 1941 году был переводчиком в немецкой армии и агентом Тартуской политической полиции. С 1942 года служил в отделе IV-Б ассистентом Тартуской референтуры политической полиции и службы безопасности СД, проводил аресты советских граждан и вел следствие по их делам. Засылал агентуру в тыл советских войск. "В 1958 году установлен в городе Портленд, Орегон (США)", - отмечали в КГБ. Юлюс Моркявичус 1922 года рождения, уроженец деревни Петриконяй Линкувского района Литовской ССР, в 1941 году состоял в карательном отряде в местечке Пашвитинис, участвовал в арестах советских граждан. В 1944 году был завербован германской разведкой. После краткосрочной разведывательно-диверсионной подготовки в местечке Плателяй в октябре 1944-го перебрасывался в тыл советской армии. "По данным на 1960 год проживал в городе Ошен-Парк, Калифорния (США)", - отмечалось в сборнике. Григорий Шкода 1910 года рождения, украинец, уроженец села Жовтневе Пирятинского района Полтавской области. В 1941-1943 годах служил старшим полицейским, затем следователем Гребенковской районной полиции Полтавской области. "Участвовал в расстрелах советских граждан, что подтверждается показаниями свидетелей. По данным на 1960 год, проживал в Канаде, работал в одной из лабораторий", - говорилось в сборнике. Эльмар Селлер 1904 года рождения, уроженец и житель Вильяндиского района Эстонской ССР, во время немецкой оккупации республики принимал активное участие в арестах и облавах на советских граждан, вел следствие по делам арестованных и лично принимал участие в расстрелах. По информации КГБ, "в настоящее время проживает в Пеннингтон, Южная Австралия". Аркадий Пиманенок 1922 года рождения, уроженец деревни Князево Идрицкого района Псковской области, русский, с 1942 года был "штатным агентом контрразведывательного органа ГФП", затем служил в карательном отряде "Швейтеринг" при германской абвергруппе-317. В 1945 году обучался в германской разведывательной школе в чехословацком Карлсбаде. В 1947 году на территории Западной Германии поступил на службу в армию США. Проживал в городе Трентоне (штат Нью-Йорк). Михаил Столбашинский 1907 года рождения, уроженец и житель города Лудзы Латвийской ССР. В 1941-1944 годах служил старшим полицейским полиции Лудзы. Участвовал в арестах, конвоировании и расстрелах советских граждан. "По данным на 1959 год вместе с семьей проживал в городе Уотертаун, Массачусетс (США)", - отмечали советские чекисты.

https://ria.ru/20250116/arkhiv-1993931168.html

https://ria.ru/20250422/dokumenty-2012630320.html

https://ria.ru/20250314/dokumenty-2004889511.html

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Дарья Буймова

сша, ссср, полтавская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), 80-летие победы в великой отечественной войне, общество