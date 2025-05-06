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Потомок Бисмарка оценил новую правящую коалицию в ФРГ - РИА Новости, 06.05.2025
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23:55 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/frg-2015412194.html
Потомок Бисмарка оценил новую правящую коалицию в ФРГ
Потомок Бисмарка оценил новую правящую коалицию в ФРГ - РИА Новости, 06.05.2025
Потомок Бисмарка оценил новую правящую коалицию в ФРГ
Новая правящая коалиция в Германии, состоящая из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), будет РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T23:55:00+03:00
2025-05-06T23:55:00+03:00
в мире
германия
отто фон бисмарк
фридрих мерц
тино крупалла
хдс/хсс
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Новая правящая коалиция в Германии, состоящая из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), будет стабильнее предыдущей, но будет испытывать давление из-за роста популярности правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сказал РИА Новости основатель российско-германского проекта "Диалог Бисмарка" Александр фон Бисмарк, являющийся потомком первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка. Ранее во вторник парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение Фридриха Мерца новым канцлером: таким образом, он стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров. Возглавляемая Мерцем коалиция из ХДС/ХСС и СДПГ пришла на смену распавшейся в прошлом году коалиции, состоявшей из СДПГ, "Зеленых" и свободных демократов (СвДП). "Прежде всего, она (новая коалиция) будет стабильна. Но это все новые люди, новые министры, за исключением одного – (министра обороны Бориса – ред.) Писториуса. Он остался, а все остальные - новые. Конечно, потребуется некоторое время, чтобы все министры вошли в курс дела", - сказал Бисмарк. По его словам, ситуацию для новой коалиции будут осложнять растущие рейтинги АдГ: в частности, это уже привело к тому, что теоретически у нового правительства уже нет поддержки большинства населения страны. "Это, конечно, будет обременять правительство, пусть даже не отражая реальность - ведь это всего лишь опросы. Но из-за этого правительство становится объектом более критичного взгляда со стороны народа - но точно не со стороны СМИ. Они стараются все представлять в позитивном свете", - полагает Бисмарк. В минувшую пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок ХДС/ХСС. Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. В понедельник партия подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции.
https://ria.ru/20250506/bismark-2015373301.html
https://ria.ru/20250506/frg-2015401924.html
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4.7
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в мире, германия, отто фон бисмарк, фридрих мерц, тино крупалла, хдс/хсс
В мире, Германия, Отто фон Бисмарк, Фридрих Мерц, Тино Крупалла, ХДС/ХСС
Потомок Бисмарка оценил новую правящую коалицию в ФРГ

Александр фон Бисмарк: новая правящая коалиция в ФРГ будет стабильнее предыдущей

© AP Photo / Michael Sohn Лидер ХДС Фридрих Мерц
Лидер ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Лидер ХДС Фридрих Мерц . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Новая правящая коалиция в Германии, состоящая из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), будет стабильнее предыдущей, но будет испытывать давление из-за роста популярности правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сказал РИА Новости основатель российско-германского проекта "Диалог Бисмарка" Александр фон Бисмарк, являющийся потомком первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.
Ранее во вторник парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение Фридриха Мерца новым канцлером: таким образом, он стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров. Возглавляемая Мерцем коалиция из ХДС/ХСС и СДПГ пришла на смену распавшейся в прошлом году коалиции, состоявшей из СДПГ, "Зеленых" и свободных демократов (СвДП).
Штаб-квартира партии ХДС в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Потомок Бисмарка рассказал о предстоящем расколе в новой коалиции ФРГ
Вчера, 19:17
"Прежде всего, она (новая коалиция) будет стабильна. Но это все новые люди, новые министры, за исключением одного – (министра обороны Бориса – ред.) Писториуса. Он остался, а все остальные - новые. Конечно, потребуется некоторое время, чтобы все министры вошли в курс дела", - сказал Бисмарк.
По его словам, ситуацию для новой коалиции будут осложнять растущие рейтинги АдГ: в частности, это уже привело к тому, что теоретически у нового правительства уже нет поддержки большинства населения страны.
Александр фон Бисмарк - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Потомок Бисмарка поделился мнением о министрах нового правительства ФРГ
Вчера, 22:03
"Это, конечно, будет обременять правительство, пусть даже не отражая реальность - ведь это всего лишь опросы. Но из-за этого правительство становится объектом более критичного взгляда со стороны народа - но точно не со стороны СМИ. Они стараются все представлять в позитивном свете", - полагает Бисмарк.
В минувшую пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок ХДС/ХСС. Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. В понедельник партия подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Мерц оценил возможность запрета АдГ
Вчера, 23:49
 
В миреГерманияОтто фон БисмаркФридрих МерцТино КрупаллаХДС/ХСС
 
 
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