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Потомок Бисмарка поделился мнением о министрах нового правительства ФРГ - РИА Новости, 06.05.2025
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22:03 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/frg-2015401924.html
Потомок Бисмарка поделился мнением о министрах нового правительства ФРГ
Потомок Бисмарка поделился мнением о министрах нового правительства ФРГ - РИА Новости, 06.05.2025
Потомок Бисмарка поделился мнением о министрах нового правительства ФРГ
Министры нового правительства Германии в целом компетентнее членов предыдущего кабмина, особенно это касается нового министра экономики Катерины Райхе, заявил... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T22:03:00+03:00
2025-05-06T22:03:00+03:00
в мире
германия
шлезвиг-гольштейн
отто фон бисмарк
фридрих мерц
роберт хабек
хдс/хсс
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Министры нового правительства Германии в целом компетентнее членов предыдущего кабмина, особенно это касается нового министра экономики Катерины Райхе, заявил РИА Новости основатель российско-германского проекта "Диалог Бисмарка" Александр фон Бисмарк, являющийся потомком первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка. Ранее во вторник парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером: таким образом, он стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров. Возглавляемая Мерцем коалиция из ХДС/ХСС и СДПГ пришла на смену распавшейся в прошлом году коалиции, состоявшей из СДПГ, "Зеленых" и свободных демократов (СвДП). "Эти люди определенно компетентнее. Особенно министр экономики Катерина Райхе - она из сферы бизнеса. Также новый министр цифровизации (Карстен Вильдбергер – ред.) - тоже из бизнеса, из компании Media-Saturn. То есть у них есть опыт в экономике, они понимают, что нужно экономике. Это уже не автор детских книжек (Роберт Хабек – ред.), а действительно компетентные личности", - считает Бисмарк. Также эксперт позитивно оценивает и кандидатуру нового министра образования Карин Прин, которая ранее возглавляла министерство образования федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Тем не менее Бисмарк подчеркнул, что новым министрам еще предстоит научиться работать сообща. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
https://ria.ru/20250506/bismark-2015373301.html
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в мире, германия, шлезвиг-гольштейн, отто фон бисмарк, фридрих мерц, роберт хабек, хдс/хсс
В мире, Германия, Шлезвиг-Гольштейн, Отто фон Бисмарк, Фридрих Мерц, Роберт Хабек, ХДС/ХСС
Потомок Бисмарка поделился мнением о министрах нового правительства ФРГ

Александр фон Бисмарк: министры нового правительства ФРГ компетентнее предыдущих

© AP Photo / Markus SchreiberШтаб-квартира партии ХДС в Берлине
Штаб-квартира партии ХДС в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Штаб-квартира партии ХДС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Министры нового правительства Германии в целом компетентнее членов предыдущего кабмина, особенно это касается нового министра экономики Катерины Райхе, заявил РИА Новости основатель российско-германского проекта "Диалог Бисмарка" Александр фон Бисмарк, являющийся потомком первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.
Ранее во вторник парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером: таким образом, он стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров. Возглавляемая Мерцем коалиция из ХДС/ХСС и СДПГ пришла на смену распавшейся в прошлом году коалиции, состоявшей из СДПГ, "Зеленых" и свободных демократов (СвДП).
Александр фон Бисмарк - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Потомок Бисмарка рассказал о предстоящем расколе в новой коалиции ФРГ
Вчера, 19:17
"Эти люди определенно компетентнее. Особенно министр экономики Катерина Райхе - она из сферы бизнеса. Также новый министр цифровизации (Карстен Вильдбергер – ред.) - тоже из бизнеса, из компании Media-Saturn. То есть у них есть опыт в экономике, они понимают, что нужно экономике. Это уже не автор детских книжек (Роберт Хабек – ред.), а действительно компетентные личности", - считает Бисмарк.
Также эксперт позитивно оценивает и кандидатуру нового министра образования Карин Прин, которая ранее возглавляла министерство образования федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Тем не менее Бисмарк подчеркнул, что новым министрам еще предстоит научиться работать сообща.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
Фридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии. 6 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Кремле прокомментировали итоги голосования в ФРГ по кандидатуре Мерца
Вчера, 13:52
 
В миреГерманияШлезвиг-ГольштейнОтто фон БисмаркФридрих МерцРоберт ХабекХДС/ХСС
 
 
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