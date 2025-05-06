https://ria.ru/20250506/frantsija-2015214880.html

Глава МИД Франции осудил планы Израиля по расширению операции в Газе

Глава МИД Франции осудил планы Израиля по расширению операции в Газе - РИА Новости, 06.05.2025

Глава МИД Франции осудил планы Израиля по расширению операции в Газе

Планы Израиля по расширению военной операции в палестинском секторе Газа нарушают международное право и недопустимы, Франция их осуждает, заявил французский... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:03:00+03:00

2025-05-06T11:03:00+03:00

2025-05-06T11:03:00+03:00

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ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Планы Израиля по расширению военной операции в палестинском секторе Газа нарушают международное право и недопустимы, Франция их осуждает, заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL. В понедельник военно-политический кабинет Израиля единогласно одобрил план расширения операции в секторе Газа, который предусматривает захват и удержание территорий, перемещение населения в безопасные районы и массированные удары по палестинским радикалам. Министра Барро спросили, каков ответ Франции на планы Израиля. "Это самое решительное осуждение, потому что это противоречит международному праву", - сказал глава МИД Франции. "Это недопустимо. Срочно необходимо прекращение огня, а также беспрепятственный доступ для значительной гуманитарной помощи, потому что палестинцы, которые живут в секторе Газа, в ней остро нуждаются", - добавил он. Барро напомнил, что Франция хочет признать палестинское государство одновременно с другими странами и чтобы арабские страны смогли нормализовать отношения с Израилем. По его словам, признание палестинского государства должно состояться тогда, когда это позволит создать условия для его существования. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа.

https://ria.ru/20250505/gaza-2015077501.html

https://ria.ru/20250402/izrail-2008801974.html

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в мире, израиль, франция, жан-ноэль барро, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году