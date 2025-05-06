Глава МИД Франции осудил планы Израиля по расширению операции в Газе
Глава МИД Франции обвинил Израиль в нарушении международного права
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
© Фото : Israel Defense Forces
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ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Планы Израиля по расширению военной операции в палестинском секторе Газа нарушают международное право и недопустимы, Франция их осуждает, заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL.
В понедельник военно-политический кабинет Израиля единогласно одобрил план расширения операции в секторе Газа, который предусматривает захват и удержание территорий, перемещение населения в безопасные районы и массированные удары по палестинским радикалам.
"Это самое решительное осуждение, потому что это противоречит международному праву", - сказал глава МИД Франции. "Это недопустимо. Срочно необходимо прекращение огня, а также беспрепятственный доступ для значительной гуманитарной помощи, потому что палестинцы, которые живут в секторе Газа, в ней остро нуждаются", - добавил он.
Барро напомнил, что Франция хочет признать палестинское государство одновременно с другими странами и чтобы арабские страны смогли нормализовать отношения с Израилем. По его словам, признание палестинского государства должно состояться тогда, когда это позволит создать условия для его существования.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа.
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