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Глава МИД Франции осудил планы Израиля по расширению операции в Газе - РИА Новости, 06.05.2025
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11:03 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/frantsija-2015214880.html
Глава МИД Франции осудил планы Израиля по расширению операции в Газе
Глава МИД Франции осудил планы Израиля по расширению операции в Газе - РИА Новости, 06.05.2025
Глава МИД Франции осудил планы Израиля по расширению операции в Газе
Планы Израиля по расширению военной операции в палестинском секторе Газа нарушают международное право и недопустимы, Франция их осуждает, заявил французский... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:03:00+03:00
2025-05-06T11:03:00+03:00
в мире
израиль
франция
жан-ноэль барро
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Планы Израиля по расширению военной операции в палестинском секторе Газа нарушают международное право и недопустимы, Франция их осуждает, заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL. В понедельник военно-политический кабинет Израиля единогласно одобрил план расширения операции в секторе Газа, который предусматривает захват и удержание территорий, перемещение населения в безопасные районы и массированные удары по палестинским радикалам. Министра Барро спросили, каков ответ Франции на планы Израиля. "Это самое решительное осуждение, потому что это противоречит международному праву", - сказал глава МИД Франции. "Это недопустимо. Срочно необходимо прекращение огня, а также беспрепятственный доступ для значительной гуманитарной помощи, потому что палестинцы, которые живут в секторе Газа, в ней остро нуждаются", - добавил он. Барро напомнил, что Франция хочет признать палестинское государство одновременно с другими странами и чтобы арабские страны смогли нормализовать отношения с Израилем. По его словам, признание палестинского государства должно состояться тогда, когда это позволит создать условия для его существования. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа.
https://ria.ru/20250505/gaza-2015077501.html
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в мире, израиль, франция, жан-ноэль барро, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Франция, Жан-Ноэль Барро, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Глава МИД Франции осудил планы Израиля по расширению операции в Газе

Глава МИД Франции обвинил Израиль в нарушении международного права

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Israel Defense Forces
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ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Планы Израиля по расширению военной операции в палестинском секторе Газа нарушают международное право и недопустимы, Франция их осуждает, заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL.
В понедельник военно-политический кабинет Израиля единогласно одобрил план расширения операции в секторе Газа, который предусматривает захват и удержание территорий, перемещение населения в безопасные районы и массированные удары по палестинским радикалам.
Израильская бронетехника в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Израиль не намерен покидать буферную зону по периметру сектора Газа
Вчера, 15:19
Министра Барро спросили, каков ответ Франции на планы Израиля.
"Это самое решительное осуждение, потому что это противоречит международному праву", - сказал глава МИД Франции. "Это недопустимо. Срочно необходимо прекращение огня, а также беспрепятственный доступ для значительной гуманитарной помощи, потому что палестинцы, которые живут в секторе Газа, в ней остро нуждаются", - добавил он.
Барро напомнил, что Франция хочет признать палестинское государство одновременно с другими странами и чтобы арабские страны смогли нормализовать отношения с Израилем. По его словам, признание палестинского государства должно состояться тогда, когда это позволит создать условия для его существования.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Израиль расширит операции в секторе Газа, заявил Кац
2 апреля, 07:19
 
В миреИзраильФранцияЖан-Ноэль БарроБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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