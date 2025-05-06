https://ria.ru/20250506/fotovystavka-2015291314.html

В Москве открылась выставка фоторабот Смольникова "Время для тишины"

В Москве открылась выставка фоторабот Смольникова "Время для тишины" - РИА Новости, 06.05.2025

В Москве открылась выставка фоторабот Смольникова "Время для тишины"

Выставка работ фотохудожника Андрея Смольникова "Время для тишины" открылась в Москве на Тверском бульваре, на ней представлены художественные портреты... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:09:00+03:00

2025-05-06T15:09:00+03:00

2025-05-06T15:09:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Выставка работ фотохудожника Андрея Смольникова "Время для тишины" открылась в Москве на Тверском бульваре, на ней представлены художественные портреты последних оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны, многие из которых на момент съемки перешагнули столетний рубеж, передает корреспондент РИА Новости. Организаторами выставки стали Российский фонд мира в партнерстве с Российским военно-историческим обществом, Фондом развития искусства и фотографии имени Барышникова и Центром ПроЛаб. В ее открытии принял участие помощник президента России председатель РВИО Владимир Мединский, который вместе с автором фоторабот осмотрел выставку. В числе представленных работ фотографии вдов, детей, внуков и правнуков ветеранов Великой Отечественной войны, а также узников концлагерей и тружеников тыла. Съёмки велись более пяти лет в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Белгородской области. "Мне хотелось рассказать о людях, которые прошли через страшную войну, выстояли и победили. О людях, чья жизнь не была простой и в мирное время, о людях, на плечи которых легло восстановление нашей страны в послевоенное время. Выставка - своеобразный художественный фоторассказ, потому что они уходят от нас", - заметил Смольников. Выставку осмотрел летчик-космонавт Герой России Олег Кононенко. "Здесь каждая работа показывает нам людей, которые отдали свои лучшие годы жизни в борьбе за независимость нашей страны. И затем они восстанавливали нашу страну после ужасной войны", - сказал он. Смольников является военным пенсионером, службу проходил в Воздушно-десантных войсках, участник боевых действий, кавалер ордена Мужества, член Союза фотохудожников России. Выставка продлится на Тверском бульваре до конца мая.

https://ria.ru/20250430/osvobozhdenie-2014382825.html

https://ria.ru/20250414/vystavka-2011154539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, ставропольский край, белгородская область, владимир мединский, олег кононенко, российское военно-историческое общество (рвио)