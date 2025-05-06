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В Москве открылась выставка фоторабот Смольникова "Время для тишины" - РИА Новости, 06.05.2025
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Культура
 
15:09 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/fotovystavka-2015291314.html
В Москве открылась выставка фоторабот Смольникова "Время для тишины"
В Москве открылась выставка фоторабот Смольникова "Время для тишины" - РИА Новости, 06.05.2025
В Москве открылась выставка фоторабот Смольникова "Время для тишины"
Выставка работ фотохудожника Андрея Смольникова "Время для тишины" открылась в Москве на Тверском бульваре, на ней представлены художественные портреты... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:09:00+03:00
2025-05-06T15:09:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Выставка работ фотохудожника Андрея Смольникова "Время для тишины" открылась в Москве на Тверском бульваре, на ней представлены художественные портреты последних оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны, многие из которых на момент съемки перешагнули столетний рубеж, передает корреспондент РИА Новости. Организаторами выставки стали Российский фонд мира в партнерстве с Российским военно-историческим обществом, Фондом развития искусства и фотографии имени Барышникова и Центром ПроЛаб. В ее открытии принял участие помощник президента России председатель РВИО Владимир Мединский, который вместе с автором фоторабот осмотрел выставку. В числе представленных работ фотографии вдов, детей, внуков и правнуков ветеранов Великой Отечественной войны, а также узников концлагерей и тружеников тыла. Съёмки велись более пяти лет в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Белгородской области. "Мне хотелось рассказать о людях, которые прошли через страшную войну, выстояли и победили. О людях, чья жизнь не была простой и в мирное время, о людях, на плечи которых легло восстановление нашей страны в послевоенное время. Выставка - своеобразный художественный фоторассказ, потому что они уходят от нас", - заметил Смольников. Выставку осмотрел летчик-космонавт Герой России Олег Кононенко. "Здесь каждая работа показывает нам людей, которые отдали свои лучшие годы жизни в борьбе за независимость нашей страны. И затем они восстанавливали нашу страну после ужасной войны", - сказал он. Смольников является военным пенсионером, службу проходил в Воздушно-десантных войсках, участник боевых действий, кавалер ордена Мужества, член Союза фотохудожников России. Выставка продлится на Тверском бульваре до конца мая.
https://ria.ru/20250430/osvobozhdenie-2014382825.html
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общество, россия, ставропольский край, белгородская область, владимир мединский, олег кононенко, российское военно-историческое общество (рвио)
Культура, Общество, Россия, Ставропольский край, Белгородская область, Владимир Мединский, Олег Кононенко, Российское военно-историческое общество (РВИО)
В Москве открылась выставка фоторабот Смольникова "Время для тишины"

В Москве открылась выставка фотохудожника Андрея Смольникова "Время для тишины"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНа Тверском бульваре в Москве
На Тверском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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На Тверском бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Выставка работ фотохудожника Андрея Смольникова "Время для тишины" открылась в Москве на Тверском бульваре, на ней представлены художественные портреты последних оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны, многие из которых на момент съемки перешагнули столетний рубеж, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторами выставки стали Российский фонд мира в партнерстве с Российским военно-историческим обществом, Фондом развития искусства и фотографии имени Барышникова и Центром ПроЛаб. В ее открытии принял участие помощник президента России председатель РВИО Владимир Мединский, который вместе с автором фоторабот осмотрел выставку.
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В числе представленных работ фотографии вдов, детей, внуков и правнуков ветеранов Великой Отечественной войны, а также узников концлагерей и тружеников тыла. Съёмки велись более пяти лет в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Белгородской области.
«
"Мне хотелось рассказать о людях, которые прошли через страшную войну, выстояли и победили. О людях, чья жизнь не была простой и в мирное время, о людях, на плечи которых легло восстановление нашей страны в послевоенное время. Выставка - своеобразный художественный фоторассказ, потому что они уходят от нас", - заметил Смольников.
Выставку осмотрел летчик-космонавт Герой России Олег Кононенко. "Здесь каждая работа показывает нам людей, которые отдали свои лучшие годы жизни в борьбе за независимость нашей страны. И затем они восстанавливали нашу страну после ужасной войны", - сказал он.
Смольников является военным пенсионером, службу проходил в Воздушно-десантных войсках, участник боевых действий, кавалер ордена Мужества, член Союза фотохудожников России.
Выставка продлится на Тверском бульваре до конца мая.
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