В Москве открылась выставка фоторабот Смольникова "Время для тишины"
В Москве открылась выставка фотохудожника Андрея Смольникова "Время для тишины"
На Тверском бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Выставка работ фотохудожника Андрея Смольникова "Время для тишины" открылась в Москве на Тверском бульваре, на ней представлены художественные портреты последних оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны, многие из которых на момент съемки перешагнули столетний рубеж, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторами выставки стали Российский фонд мира в партнерстве с Российским военно-историческим обществом, Фондом развития искусства и фотографии имени Барышникова и Центром ПроЛаб. В ее открытии принял участие помощник президента России председатель РВИО Владимир Мединский, который вместе с автором фоторабот осмотрел выставку.
В числе представленных работ фотографии вдов, детей, внуков и правнуков ветеранов Великой Отечественной войны, а также узников концлагерей и тружеников тыла. Съёмки велись более пяти лет в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Белгородской области.
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"Мне хотелось рассказать о людях, которые прошли через страшную войну, выстояли и победили. О людях, чья жизнь не была простой и в мирное время, о людях, на плечи которых легло восстановление нашей страны в послевоенное время. Выставка - своеобразный художественный фоторассказ, потому что они уходят от нас", - заметил Смольников.
Выставку осмотрел летчик-космонавт Герой России Олег Кононенко. "Здесь каждая работа показывает нам людей, которые отдали свои лучшие годы жизни в борьбе за независимость нашей страны. И затем они восстанавливали нашу страну после ужасной войны", - сказал он.
Смольников является военным пенсионером, службу проходил в Воздушно-десантных войсках, участник боевых действий, кавалер ордена Мужества, член Союза фотохудожников России.
Выставка продлится на Тверском бульваре до конца мая.