https://ria.ru/20250506/flag-2015293200.html

Кандидат в президенты Польши демонстративно вытер ноги о флаг ЕС и сжег его

Кандидат в президенты Польши демонстративно вытер ноги о флаг ЕС и сжег его - РИА Новости, 06.05.2025

Кандидат в президенты Польши демонстративно вытер ноги о флаг ЕС и сжег его

Ультраправый кандидат в президенты Польши Гжегож Браун демонстративно вытер ноги о флаг Европейского союза в Министерстве промышленности республики, а после... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:16:00+03:00

2025-05-06T15:16:00+03:00

2025-05-06T17:38:00+03:00

в мире

польша

гжегож браун

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ВАРШАВА, 6 мая — РИА Новости. Ультраправый кандидат в президенты Польши Гжегож Браун демонстративно вытер ноги о флаг Европейского союза в Министерстве промышленности республики, а после сжег его..Политик распространил видеозапись, на которой видно, как он вошел в здание Министерства промышленности Польши в Катовицах и снял в фойе ведомства с древка флаг ЕС.После короткой словесной перепалки с работниками министерства он бросил флаг на пол и вытер об него ноги. После Браун разместил видео, где он сжигает символ ЕС. У входа в угольную шахту Вуек он поджег флаг, который ранее по всей видимости полил легковоспламеняющейся жидкостью. Флаг сразу же стал интенсивно гореть.Это видео кандидат в президенты сопроводил надписью: "Прочь с коммунизмом! Здесь Польша".При этом Браун заявил, что флаг Европейского союза не подлежит юридической защите в Польше. "Нет чего-то такого, нет такого государства, слава богу, нет еще такого государства. Так что мы не будем в Польше, в польском министерстве выставлять знаков враждебных нам организаций, которые, слава богу, не имеют государственного статуса, не пользуются никакой правовой защитой на территории Польской Республики. Здесь Польша, а не Брюссель", — сказал он.Браун — депутат Европейского парламента. Во вторник ЕП лишил его депутатского иммунитета по просьбе польских правоохранительных органов, которые намерены предъявить ему обвинения в совершении преступлений. Политик и раньше совершал неоднозначные поступки. Например, в здании сейма Польши он затушил огнетушителем ханукальные свечи, ворвался в госпиталь и напал на врача, сделавшего пациентке аборт. Браун — один из 13 кандидатов в президенты Польши. По данным многочисленных соцопросов, на выборах, первый тур которых пройдет 18 мая, он не имеет шансов выйти во второй тур.

https://ria.ru/20250319/aktsiya-2005873711.html

https://ria.ru/20250404/polsha-2009294628.html

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Ультраправый кандидат на пост президента Польши Гжегож Браун вытер ноги о флаг ЕС Ультраправый кандидат на пост президента Польши Гжегож Браун вытер ноги о флаг ЕС. Политик вошел в здание министерства промышленности Польши, снял с древка флаг, бросил его на пол и растоптал. При этом Браун заявил, что символы ЕС не подлежат юридической защите в Польше: "нет такого государства, слава Богу, нет еще такого государства". 2025-05-06T15:16 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, гжегож браун