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Финляндия будет отслеживать перемещение телефонов у границы с Россией - РИА Новости, 06.05.2025
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13:08 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/finlyandiya-2015262391.html
Финляндия будет отслеживать перемещение телефонов у границы с Россией
Финляндия будет отслеживать перемещение телефонов у границы с Россией - РИА Новости, 06.05.2025
Финляндия будет отслеживать перемещение телефонов у границы с Россией
Финские пограничники при помощи радиотехнологий смогут отслеживать перемещение мобильных телефонов вблизи границы с Россией, система будет поэтапно вводиться в... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:08:00+03:00
2025-05-06T13:08:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Финские пограничники при помощи радиотехнологий смогут отслеживать перемещение мобильных телефонов вблизи границы с Россией, система будет поэтапно вводиться в 2026 и 2027 годах, сообщает телерадиовещатель Yle. "Пограничная охрана устанавливает новую систему радионаблюдения для восточной границы (граница с Россией - ред.) и морских районов... Новая система будет введена поэтапно в в 2026-2027 годах", - говорится в материале. По данным Yle, такая система будет установлена на новых самолетах и кораблях наблюдения и позволит пограничникам обнаруживать, определять местоположение, идентифицировать и контролировать источники радиочастотного электромагнитного излучения. На практике это означает отслеживание излучения мобильных телефонов в приграничных районах, уточняет Yle. Пограничники при этом не будут наделены полномочиями прослушивать содержание обнаруженных сообщений. Как утверждает Yle, речь идет якобы о контроле за безопасностью границ, а не о разведдеятельности. МВД Финляндии ранее подготовило поправку к закону о пограничной службе, чтобы расширить возможности пограничников в использовании радиотехнологий. Она вступила в силу в июле 2024 года. По словам Yle, в бюджете министерства внутренних дел на 2025 год предусмотрено дополнительное финансирование пограничной охраны на 13,3 миллионов евро, почти половина из которых направлена на строительство и внедрение новой системы наблюдения. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20250430/finljandija-2014351753.html
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россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова, в мире
Россия, Финляндия, Москва, Дмитрий Песков, Мария Захарова, В мире
Финляндия будет отслеживать перемещение телефонов у границы с Россией

Финские пограничники будут отслеживать перемещение телефонов у границы с Россией

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Финские пограничники при помощи радиотехнологий смогут отслеживать перемещение мобильных телефонов вблизи границы с Россией, система будет поэтапно вводиться в 2026 и 2027 годах, сообщает телерадиовещатель Yle.
"Пограничная охрана устанавливает новую систему радионаблюдения для восточной границы (граница с Россией - ред.) и морских районов... Новая система будет введена поэтапно в в 2026-2027 годах", - говорится в материале.
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30 апреля, 14:10
По данным Yle, такая система будет установлена на новых самолетах и кораблях наблюдения и позволит пограничникам обнаруживать, определять местоположение, идентифицировать и контролировать источники радиочастотного электромагнитного излучения. На практике это означает отслеживание излучения мобильных телефонов в приграничных районах, уточняет Yle. Пограничники при этом не будут наделены полномочиями прослушивать содержание обнаруженных сообщений. Как утверждает Yle, речь идет якобы о контроле за безопасностью границ, а не о разведдеятельности.
МВД Финляндии ранее подготовило поправку к закону о пограничной службе, чтобы расширить возможности пограничников в использовании радиотехнологий. Она вступила в силу в июле 2024 года.
По словам Yle, в бюджете министерства внутренних дел на 2025 год предусмотрено дополнительное финансирование пограничной охраны на 13,3 миллионов евро, почти половина из которых направлена на строительство и внедрение новой системы наблюдения.
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5 мая, 18:48
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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