https://ria.ru/20250506/evropa-2015367130.html
Еврокомиссар: ЕК не откажется от топлива из России даже в случае мира
Еврокомиссар: ЕК не откажется от топлива из России даже в случае мира - РИА Новости, 06.05.2025
Еврокомиссар: ЕК не откажется от топлива из России даже в случае мира
Еврокомиссия утверждает, что не откажется от планов прекратить импорт энергоносителей из РФ даже в случае достижения мира на Украине, сообщил на... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:36:00+03:00
2025-05-06T18:36:00+03:00
2025-05-06T18:36:00+03:00
экономика
россия
украина
италия
марио драги
еврокомиссия
европейский центральный банк
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Еврокомиссия утверждает, что не откажется от планов прекратить импорт энергоносителей из РФ даже в случае достижения мира на Украине, сообщил на пресс-конференции еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. "Мы делаем это независимо от переговоров", - сказал он и признал, что Еврокомиссия спешит принять подобное решение, пока конфликт еще продолжается. "Но даже если завтра будет мир, то было бы неразумно с нашей стороны вновь вернуться к зависимости от российского топлива", - уверен еврокомиссар. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://ria.ru/20250506/kompanii-2015228110.html
https://ria.ru/20250506/bloomberg-2015315095.html
россия
украина
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, италия, марио драги, еврокомиссия, европейский центральный банк, евросоюз
Экономика, Россия, Украина, Италия, Марио Драги, Еврокомиссия, Европейский центральный банк, Евросоюз
Еврокомиссар: ЕК не откажется от топлива из России даже в случае мира
Йоргенсен: ЕК не откажется от энергоносителей РФ даже в случае мира на Украине