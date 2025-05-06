https://ria.ru/20250506/evropa-2015367130.html

Еврокомиссар: ЕК не откажется от топлива из России даже в случае мира

Еврокомиссар: ЕК не откажется от топлива из России даже в случае мира - РИА Новости, 06.05.2025

Еврокомиссар: ЕК не откажется от топлива из России даже в случае мира

Еврокомиссия утверждает, что не откажется от планов прекратить импорт энергоносителей из РФ даже в случае достижения мира на Украине, сообщил на... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T18:36:00+03:00

2025-05-06T18:36:00+03:00

2025-05-06T18:36:00+03:00

экономика

россия

украина

италия

марио драги

еврокомиссия

европейский центральный банк

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Еврокомиссия утверждает, что не откажется от планов прекратить импорт энергоносителей из РФ даже в случае достижения мира на Украине, сообщил на пресс-конференции еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. "Мы делаем это независимо от переговоров", - сказал он и признал, что Еврокомиссия спешит принять подобное решение, пока конфликт еще продолжается. "Но даже если завтра будет мир, то было бы неразумно с нашей стороны вновь вернуться к зависимости от российского топлива", - уверен еврокомиссар. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

https://ria.ru/20250506/kompanii-2015228110.html

https://ria.ru/20250506/bloomberg-2015315095.html

россия

украина

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, украина, италия, марио драги, еврокомиссия, европейский центральный банк, евросоюз