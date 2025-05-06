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Еврокомиссар: ЕК не откажется от топлива из России даже в случае мира - РИА Новости, 06.05.2025
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18:36 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/evropa-2015367130.html
Еврокомиссар: ЕК не откажется от топлива из России даже в случае мира
Еврокомиссар: ЕК не откажется от топлива из России даже в случае мира - РИА Новости, 06.05.2025
Еврокомиссар: ЕК не откажется от топлива из России даже в случае мира
Еврокомиссия утверждает, что не откажется от планов прекратить импорт энергоносителей из РФ даже в случае достижения мира на Украине, сообщил на... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:36:00+03:00
2025-05-06T18:36:00+03:00
экономика
россия
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марио драги
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европейский центральный банк
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Еврокомиссия утверждает, что не откажется от планов прекратить импорт энергоносителей из РФ даже в случае достижения мира на Украине, сообщил на пресс-конференции еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. "Мы делаем это независимо от переговоров", - сказал он и признал, что Еврокомиссия спешит принять подобное решение, пока конфликт еще продолжается. "Но даже если завтра будет мир, то было бы неразумно с нашей стороны вновь вернуться к зависимости от российского топлива", - уверен еврокомиссар. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://ria.ru/20250506/kompanii-2015228110.html
https://ria.ru/20250506/bloomberg-2015315095.html
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экономика, россия, украина, италия, марио драги, еврокомиссия, европейский центральный банк, евросоюз
Экономика, Россия, Украина, Италия, Марио Драги, Еврокомиссия, Европейский центральный банк, Евросоюз
Еврокомиссар: ЕК не откажется от топлива из России даже в случае мира

Йоргенсен: ЕК не откажется от энергоносителей РФ даже в случае мира на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Еврокомиссия утверждает, что не откажется от планов прекратить импорт энергоносителей из РФ даже в случае достижения мира на Украине, сообщил на пресс-конференции еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
"Мы делаем это независимо от переговоров", - сказал он и признал, что Еврокомиссия спешит принять подобное решение, пока конфликт еще продолжается.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Европейцы могут не клюнуть на отказ от российского топлива, пишет Politico
Вчера, 11:26
"Но даже если завтра будет мир, то было бы неразумно с нашей стороны вновь вернуться к зависимости от российского топлива", - уверен еврокомиссар.
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Bloomberg рассказал о новых санкциях против России, которые предложит ЕК
Вчера, 16:28
 
ЭкономикаРоссияУкраинаИталияМарио ДрагиЕврокомиссияЕвропейский центральный банкЕвросоюз
 
 
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