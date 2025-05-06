https://ria.ru/20250506/evropa-2015256170.html

Опрос: жители европейских стран сомневаются в силах своих армий

Опрос: жители европейских стран сомневаются в силах своих армий - РИА Новости, 06.05.2025

Опрос: жители европейских стран сомневаются в силах своих армий

Жители Германии, Италии, Испании и Британии не уверены в том, что их вооруженные силы смогут защитить свои страны в случае начала третьей мировой войны, тогда... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T12:53:00+03:00

2025-05-06T12:53:00+03:00

2025-05-06T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Жители Германии, Италии, Испании и Британии не уверены в том, что их вооруженные силы смогут защитить свои страны в случае начала третьей мировой войны, тогда как в США большинство граждан верят в свою армию, пишет газета Guardian со ссылкой на данные исследования, проведенного компанией YouGov. Результаты исследования показали, что в Германии число тех, кто неуверен в армии своей страны, составило 74%, в Италии - 68%, в Испании - 54% и в Британии - 52%. Во Франции число тех, кто уверен или не уверен во французских вооруженных силах, разделилось почти поровну - 44% против 43%. Противоположная ситуация отмечается среди граждан США - 71% опрошенных не сомневаются в армии своей страны в случае начала нового международного конфликта. Опрос проводился с 3 по 16 апреля. Информация о том, сколько человек приняли участие в исследовании, не приводится.

https://ria.ru/20250506/naselenie-2015219617.html

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в мире, германия, италия, испания