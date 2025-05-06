https://ria.ru/20250506/evrokomissiya-2015234915.html

ЕК предложит ограничить контракты по поставкам ядерных материалов из России

ЕК предложит ограничить контракты по поставкам ядерных материалов из России - РИА Новости, 06.05.2025

ЕК предложит ограничить контракты по поставкам ядерных материалов из России

Европейская комиссия намерена предложить в июне ограничить новые контракты по поставкам ядерных материалов из РФ и искать замену российскому ядерному топливу,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:57:00+03:00

2025-05-06T11:57:00+03:00

2025-05-06T12:09:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Европейская комиссия намерена предложить в июне ограничить новые контракты по поставкам ядерных материалов из РФ и искать замену российскому ядерному топливу, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа."Еврокомиссия намерена в июне ограничить новые контракты на поставку ядерных материалов, подписанные агентством Евратома по снабжению с российскими поставщиками, начиная с определенной даты… Еврокомиссия предложит в июне законопроект, устанавливающий цели для стран по замене российского ядерного топлива", - говорится в материале агентства.

https://ria.ru/20250506/sanktsii-2015222793.html

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