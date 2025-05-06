https://ria.ru/20250506/es-2015397868.html

"Нацисты Зеленского". Журналист обрушился на ЕС за позицию по Украине​

"Нацисты Зеленского". Журналист обрушился на ЕС за позицию по Украине​ - РИА Новости, 06.05.2025

"Нацисты Зеленского". Журналист обрушился на ЕС за позицию по Украине​

Европейские чиновники, поддерживая Украину, закрывают глаза на то зло, которое режим Зеленского принес обычным людям, пишет журналист Чей Боуз в социальной сети РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T21:28:00+03:00

2025-05-06T21:28:00+03:00

2025-05-06T21:28:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Европейские чиновники, поддерживая Украину, закрывают глаза на то зло, которое режим Зеленского принес обычным людям, пишет журналист Чей Боуз в социальной сети X."Бюрократы в Брюсселе говорят о "свободе и демократии", но не видят зловещей сущности того, что эти фашисты сделали с простыми душами", — заявил он.По мнению Боуза, видевшие вблизи то, что "сделали нацисты Зеленского, понимают, против чего борется Россия".Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки заявили, что европейские либеральные политики пытаются обманом выдать украинский конфликт за "экзистенциальную борьбу между добром и злом", а предпринимаемые Россией меры по обеспечению своей безопасности — за подготовку к нападению на страны НАТО.Президент России Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам главы государства, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250506/es-2015350715.html

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