https://ria.ru/20250506/es-2015397868.html
"Нацисты Зеленского". Журналист обрушился на ЕС за позицию по Украине
"Нацисты Зеленского". Журналист обрушился на ЕС за позицию по Украине - РИА Новости, 06.05.2025
"Нацисты Зеленского". Журналист обрушился на ЕС за позицию по Украине
Европейские чиновники, поддерживая Украину, закрывают глаза на то зло, которое режим Зеленского принес обычным людям, пишет журналист Чей Боуз в социальной сети РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T21:28:00+03:00
2025-05-06T21:28:00+03:00
2025-05-06T21:28:00+03:00
в мире
россия
украина
брюссель
владимир путин
чей боуз
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8f5964c8e6b426411fd98249324da05.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Европейские чиновники, поддерживая Украину, закрывают глаза на то зло, которое режим Зеленского принес обычным людям, пишет журналист Чей Боуз в социальной сети X."Бюрократы в Брюсселе говорят о "свободе и демократии", но не видят зловещей сущности того, что эти фашисты сделали с простыми душами", — заявил он.По мнению Боуза, видевшие вблизи то, что "сделали нацисты Зеленского, понимают, против чего борется Россия".Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки заявили, что европейские либеральные политики пытаются обманом выдать украинский конфликт за "экзистенциальную борьбу между добром и злом", а предпринимаемые Россией меры по обеспечению своей безопасности — за подготовку к нападению на страны НАТО.Президент России Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам главы государства, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250506/es-2015350715.html
https://ria.ru/20250430/es-2014504693.html
россия
украина
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df1a08ee798aca05166691c900c8b459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, брюссель, владимир путин, чей боуз, нато, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Брюссель, Владимир Путин, Чей Боуз, НАТО, Евросоюз
"Нацисты Зеленского". Журналист обрушился на ЕС за позицию по Украине
Боуз: чиновники из ЕС закрывают глаза на злодеяния киевского режима