https://ria.ru/20250506/es-2015392758.html

В России заявили, что бизнес в ЕС заинтересован в закупках энергоресурсов

В России заявили, что бизнес в ЕС заинтересован в закупках энергоресурсов - РИА Новости, 06.05.2025

В России заявили, что бизнес в ЕС заинтересован в закупках энергоресурсов

Европейский бизнес, в отличие от Еврокомиссии, заинтересован в продолжении закупок российских энергоресурсов, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T20:44:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Европейский бизнес, в отличие от Еврокомиссии, заинтересован в продолжении закупок российских энергоресурсов, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении представительства России при Евросоюзе. Еврокомиссия во вторник представила свою дорожную карту по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ и атомное топливо. Этот план еще предстоит вынести на одобрение стран сообщества. "В отличие от бюрократии в Брюсселе, европейский бизнес экономически заинтересован в продолжении закупок российских энергоресурсов. Показательно, что, несмотря на введенные Евросоюзом санкционные и иные ограничения, доля России в общеесовском импорте природного газа в 2024 году составила около 19%, при этом соответствующие поставки из нашей страны выросли по сравнению с 2023 годом", - указывается в документе. В документе также отмечается, что пять государств-членов ЕС получают ядерное топливо из России для своих АЭС, работающих по российской технологии. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку: отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказались, все равно через посредников покупают дороже и будут приобретать российские уголь, нефть и газ.

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