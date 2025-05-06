Отказ от российского топлива не в интересах ЕС, заявило постпредство России
Постпредство России: отказ от российского топлива не в интересах ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Отказ Евросоюза от топлива из РФ расходится с интересами стран сообщества, рано судить о его поддержке и реализации, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении постпредства России при ЕС.
Во вторник Еврокомиссия представила свою дорожную карту по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ и атомное топливо. Этот план еще предстоит вынести на одобрение стран сообщества.
"В целом становится все более очевидным, что идеологизированные установки Еврокомиссии расходятся с реальными интересами государств ЕС в сфере энергетики. В этом контексте пока преждевременно судить о том, получит ли ее новая инициатива необходимую поддержку среди еэсовских стран и, если получит, то как будет исполняться", - указывается в документе.
В постпредстве также подчеркнули, что "Россия, в свою очередь, как и прежде, готова к развитию взаимовыгодного энергетического сотрудничества с Европой".
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.