Рейтинг@Mail.ru
Отказ от российского топлива не в интересах ЕС, заявило постпредство России - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 06.05.2025 (обновлено: 20:38 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/es-2015391906.html
Отказ от российского топлива не в интересах ЕС, заявило постпредство России
Отказ от российского топлива не в интересах ЕС, заявило постпредство России - РИА Новости, 06.05.2025
Отказ от российского топлива не в интересах ЕС, заявило постпредство России
Отказ Евросоюза от топлива из РФ расходится с интересами стран сообщества, рано судить о его поддержке и реализации, говорится в поступившем в РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T20:36:00+03:00
2025-05-06T20:38:00+03:00
россия
италия
сша
евросоюз
еврокомиссия
марио драги
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Отказ Евросоюза от топлива из РФ расходится с интересами стран сообщества, рано судить о его поддержке и реализации, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении постпредства России при ЕС.Во вторник Еврокомиссия представила свою дорожную карту по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ и атомное топливо. Этот план еще предстоит вынести на одобрение стран сообщества."В целом становится все более очевидным, что идеологизированные установки Еврокомиссии расходятся с реальными интересами государств ЕС в сфере энергетики. В этом контексте пока преждевременно судить о том, получит ли ее новая инициатива необходимую поддержку среди еэсовских стран и, если получит, то как будет исполняться", - указывается в документе.В постпредстве также подчеркнули, что "Россия, в свою очередь, как и прежде, готова к развитию взаимовыгодного энергетического сотрудничества с Европой".Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://ria.ru/20250506/rossiya-2015391645.html
россия
италия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, италия, сша, евросоюз, еврокомиссия, марио драги, в мире
Россия, Италия, США, Евросоюз, Еврокомиссия, Марио Драги, В мире
Отказ от российского топлива не в интересах ЕС, заявило постпредство России

Постпредство России: отказ от российского топлива не в интересах ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Отказ Евросоюза от топлива из РФ расходится с интересами стран сообщества, рано судить о его поддержке и реализации, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении постпредства России при ЕС.
Во вторник Еврокомиссия представила свою дорожную карту по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ и атомное топливо. Этот план еще предстоит вынести на одобрение стран сообщества.
"В целом становится все более очевидным, что идеологизированные установки Еврокомиссии расходятся с реальными интересами государств ЕС в сфере энергетики. В этом контексте пока преждевременно судить о том, получит ли ее новая инициатива необходимую поддержку среди еэсовских стран и, если получит, то как будет исполняться", - указывается в документе.
В постпредстве также подчеркнули, что "Россия, в свою очередь, как и прежде, готова к развитию взаимовыгодного энергетического сотрудничества с Европой".
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Россия готова к развитию энергетического сотрудничества с ЕС
Вчера, 20:30
 
РоссияИталияСШАЕвросоюзЕврокомиссияМарио ДрагиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала