https://ria.ru/20250506/es-2015391906.html

Отказ от российского топлива не в интересах ЕС, заявило постпредство России

Отказ от российского топлива не в интересах ЕС, заявило постпредство России - РИА Новости, 06.05.2025

Отказ от российского топлива не в интересах ЕС, заявило постпредство России

Отказ Евросоюза от топлива из РФ расходится с интересами стран сообщества, рано судить о его поддержке и реализации, говорится в поступившем в РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T20:36:00+03:00

2025-05-06T20:36:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Отказ Евросоюза от топлива из РФ расходится с интересами стран сообщества, рано судить о его поддержке и реализации, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении постпредства России при ЕС.Во вторник Еврокомиссия представила свою дорожную карту по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ и атомное топливо. Этот план еще предстоит вынести на одобрение стран сообщества."В целом становится все более очевидным, что идеологизированные установки Еврокомиссии расходятся с реальными интересами государств ЕС в сфере энергетики. В этом контексте пока преждевременно судить о том, получит ли ее новая инициатива необходимую поддержку среди еэсовских стран и, если получит, то как будет исполняться", - указывается в документе.В постпредстве также подчеркнули, что "Россия, в свою очередь, как и прежде, готова к развитию взаимовыгодного энергетического сотрудничества с Европой".Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

https://ria.ru/20250506/rossiya-2015391645.html

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россия, италия, сша, евросоюз, еврокомиссия, марио драги, в мире