https://ria.ru/20250506/es-2015350715.html

В США высмеяли ЕС из-за нового антироссийского решения

В США высмеяли ЕС из-за нового антироссийского решения - РИА Новости, 06.05.2025

В США высмеяли ЕС из-за нового антироссийского решения

Стремление Евросоюза полностью отказаться от российского газа подорвет его экономику, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:55:00+03:00

2025-05-06T17:55:00+03:00

2025-05-06T17:55:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Стремление Евросоюза полностью отказаться от российского газа подорвет его экономику, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X."План ЕС по полному уничтожению экономики союза еще не выполнен", — написал он, комментируя сообщение о намерении блока полностью запретить импорт российского газа.В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Брюссель в июне хочет предложить запретить поставки российского газа по существующим и новым соглашениям с Москвой. Этот запрет должен вступить в силу к концу 2027 года.В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва видит, что некоторые страны Европы готовы покупать российский газ, Россия готова вести с ними переговоры, исходя из рыночных условий.

https://ria.ru/20250501/evropa-2014622852.html

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