СМИ: ЕС может ввести пошлины на товары США
Bloomberg: ЕС может ввести пошлины на товары США в случае провала переговоров
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Европейский союз рассматривает возможность введения пошлин на товары США на сумму в 113 миллиардов долларов в случае провала торговых переговоров, передает агентство Блумберг.
"Европейский союз планирует ввести дополнительные пошлины на американские товары на сумму около 100 миллиардов евро (113 миллиардов долларов) в случае, если текущие торговые переговоры не смогут дать удовлетворительного для блока результата", - говорится в материале на сайте агентства со ссылкой на неназванные источники.
Отмечается, что данное предложение будет передано странам-членам в среду, а затем в течение месяца будут проводиться консультации относительно списка товаров США, против которых стоит ввести пошлины.
В апреле агентство Блумберг сообщало, что ЕС и США удалось достичь довольно скромных успехов в преодолении торговых разногласий.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.