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СМИ: ЕС может ввести пошлины на товары США

СМИ: ЕС может ввести пошлины на товары США - РИА Новости, 06.05.2025

СМИ: ЕС может ввести пошлины на товары США

Европейский союз рассматривает возможность введения пошлин на товары США на сумму в 113 миллиардов долларов в случае провала торговых переговоров, передает... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:55:00+03:00

2025-05-06T17:55:00+03:00

2025-05-06T17:55:00+03:00

экономика

сша

китай

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Европейский союз рассматривает возможность введения пошлин на товары США на сумму в 113 миллиардов долларов в случае провала торговых переговоров, передает агентство Блумберг. "Европейский союз планирует ввести дополнительные пошлины на американские товары на сумму около 100 миллиардов евро (113 миллиардов долларов) в случае, если текущие торговые переговоры не смогут дать удовлетворительного для блока результата", - говорится в материале на сайте агентства со ссылкой на неназванные источники. Отмечается, что данное предложение будет передано странам-членам в среду, а затем в течение месяца будут проводиться консультации относительно списка товаров США, против которых стоит ввести пошлины. В апреле агентство Блумберг сообщало, что ЕС и США удалось достичь довольно скромных успехов в преодолении торговых разногласий. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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сша

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экономика, сша, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт