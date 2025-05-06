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СМИ: ЕС может ввести пошлины на товары США - РИА Новости, 06.05.2025
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17:55 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/es-2015337267.html
СМИ: ЕС может ввести пошлины на товары США
СМИ: ЕС может ввести пошлины на товары США - РИА Новости, 06.05.2025
СМИ: ЕС может ввести пошлины на товары США
Европейский союз рассматривает возможность введения пошлин на товары США на сумму в 113 миллиардов долларов в случае провала торговых переговоров, передает... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:55:00+03:00
2025-05-06T17:55:00+03:00
экономика
сша
китай
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Европейский союз рассматривает возможность введения пошлин на товары США на сумму в 113 миллиардов долларов в случае провала торговых переговоров, передает агентство Блумберг. "Европейский союз планирует ввести дополнительные пошлины на американские товары на сумму около 100 миллиардов евро (113 миллиардов долларов) в случае, если текущие торговые переговоры не смогут дать удовлетворительного для блока результата", - говорится в материале на сайте агентства со ссылкой на неназванные источники. Отмечается, что данное предложение будет передано странам-членам в среду, а затем в течение месяца будут проводиться консультации относительно списка товаров США, против которых стоит ввести пошлины. В апреле агентство Блумберг сообщало, что ЕС и США удалось достичь довольно скромных успехов в преодолении торговых разногласий. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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экономика, сша, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
СМИ: ЕС может ввести пошлины на товары США

Bloomberg: ЕС может ввести пошлины на товары США в случае провала переговоров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Европейский союз рассматривает возможность введения пошлин на товары США на сумму в 113 миллиардов долларов в случае провала торговых переговоров, передает агентство Блумберг.
"Европейский союз планирует ввести дополнительные пошлины на американские товары на сумму около 100 миллиардов евро (113 миллиардов долларов) в случае, если текущие торговые переговоры не смогут дать удовлетворительного для блока результата", - говорится в материале на сайте агентства со ссылкой на неназванные источники.
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Отмечается, что данное предложение будет передано странам-членам в среду, а затем в течение месяца будут проводиться консультации относительно списка товаров США, против которых стоит ввести пошлины.
В апреле агентство Блумберг сообщало, что ЕС и США удалось достичь довольно скромных успехов в преодолении торговых разногласий.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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