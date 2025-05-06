https://ria.ru/20250506/ermekbaev-2015205066.html

Нурлан Ермекбаев: ШОС не испытывает недостатка в заявках на вступление

Нурлан Ермекбаев: ШОС не испытывает недостатка в заявках на вступление - РИА Новости, 06.05.2025

Нурлан Ермекбаев: ШОС не испытывает недостатка в заявках на вступление

Шанхайская организация сотрудничества не испытывает недостатка в заявках на вступление, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T10:00:00+03:00

2025-05-06T10:00:00+03:00

2025-05-06T10:00:00+03:00

интервью

нурлан ермекбаев

шос

россия

китай

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Шанхайская организация сотрудничества не испытывает недостатка в заявках на вступление, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. В ходе беседы он рассказал агентству о планах и приоритетах развития объединения на ближайшие годы, а также поделился информацией о подготовке встреч высокого уровня в рамках ШОС и рассказал, какие меры может принять организация для усиления безопасности в регионе.– Могут ли на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае быть приняты решения о включении в состав организации новых членов? Могут ли быть включены в ШОС новые наблюдатели и партнеры по диалогу? Что это могут быть за страны?– Деятельность и принципы ШОС широко востребованы в мире. На сегодня пространство организации занимает порядка четверти суши земного шара, население стран "сообщества ШОС" составляет почти половину населения планеты, а совокупный ВВП государств-членов – более четверти глобального валового продукта.ШОС стала одним из центров притяжения в Евразии, в том числе для стран Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии и даже Северной Африки. Кризисные явления, наблюдающиеся в мире, лишь стимулировали интерес партнеров к совместной работе в рамках ШОС в том или ином качестве. Об этом говорят итоги саммитов в Нью-Дели в 2023 году и в Астане в 2024 году, в ходе которых были приняты решения о присоединении к организации Ирана и Беларуси в качестве полноправных государств-членов – таким образом, их число увеличилось до 10. В состав "сообщества ШОС" также входят два наблюдателя и 14 партнеров по диалогу.Следует подчеркнуть, что в течение почти четверти века с момента основания ШОС развивается исключительно на основе принципа открытости внешнему миру. Наша организация будет и далее следовать данному заложенному лидерами государств-членов ориентиру, поступательнорасширять связи с теми партнерами, которые разделяют цели и задачи ШОС, вошедшие в политический лексикон как "шанхайский дух", а именно: взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, консультации, уважение к многообразию культур и стремление к совместному развитию. В нашей организации никто не будет никем командовать, навязывать конфронтационную систему координат, общественно-политические стандарты и модели, чуждые чьей-либо культурной и цивилизационной традиции.В настоящее время рано говорить о конкретных планах по расширению организации на предстоящем заседании совета глав государств в Китайской Народной Республике. Эти вопросы обсуждаются в закрытом режиме между государствами-членами ШОС. Какое будет принято решение – покажет время. Могу лишь заверить, что недостатка в заявках наша организация не испытывает.При этом расширение – не самоцель, а логичный процесс развития ШОС как авторитетной международной структуры, играющей заметную роль в решении глобальных и региональных проблем.Хотел бы подчеркнуть, что государства-члены солидарны в том, что важно не количество, а качество. Идет работа над совершенствованием практики взаимодействия между членами "сообщества ШОС". Примером этого служит принятие дорожной карты по укреплению сотрудничества между государствами-членами и партнерами по диалогу.Разумеется, отрадно, что все большее число игроков желает присоединиться к ШОС, при этом отдаем приоритетное значение интересам самой организации. Мы всегда открыты и готовы работать с партнерами, заинтересованными в налаживании сотрудничества с нами.– Кто из лидеров государств подтвердил свое участие в саммите ШОС в Китае в этом году? Кто будет приглашен из стран-партнеров по диалогу и наблюдателей? Будут ли приглашены какие-либо третьи страны?– Китай, принявший на саммите ШОС в Астане в пятый раз миссию председателя в организации, разработал содержательный план действий на 2024-2025 годы, в соответствии с которым запланировано проведение около 100 мероприятий в сферах политики, безопасности, экономики, торговли, гуманитарных обменов и институционального строительства.Предстоящий этой осенью Тяньцзиньский саммит станет ключевым событием "года Китая". В настоящее время государства-члены организации активно занимаются подготовкой к этому знаковому мероприятию.Выдвижение предложений по составу участников саммита – прерогатива председательствующей в ШОС страны. Могу сказать, что по практике традиционными участниками заседаний совета глав государств являются Монголия как страна-наблюдатель и Туркменистан как гость председательствующего государства.Как вы знаете, в прошлом году на саммите в Астане впервые была проведена встреча в формате "ШОС плюс", в которой приняли участие лидеры ряда государств – партнеров ШОС по диалогу.Согласование состава участников саммита продолжается, и я пока воздержусь от анонсирования. Убежден, что ближе к совещанию министров иностранных дел государств-членов ШОС этот вопрос будет окончательно решен. Нет сомнений в том, что китайская сторона успешно реализует свой план председательства, и Тяньцзиньский саммит пройдет на самом высоком уровне, открыв новую главу в развитии ШОС.– Когда состоится встреча министров обороны стран ШОС в Китае? Чему она может быть посвящена?– Совещание министров обороны государств-членов функционирует в качестве органа ШОС в соответствии со статьями 4 и 8 хартии организации от 7 июня 2002 года. В своей деятельности руководствуется хартией, положением о совещаниях руководителей министерств и/или ведомств государств-членов ШОС, соглашением о сотрудничестве между министерствами обороны и другими регламентирующими документами. В ходе таких встреч обсуждаются вопросы развития отношений в военной области, содействия обеспечению мира, региональной стабильности и безопасности, укрепления мер доверия, а также координации усилий государств-членов ШОС по противодействию новым вызовам и угрозам. При этом стоит отметить, что организация не является военным блоком, в ее рамках не действует принцип коллективной безопасности.Очередное совещание министров обороны запланировано к проведению на территории КНР летом этого года. В период с 26 по 27 марта в Циндао прошло заседание представителей ведомств, курирующих международное военное сотрудничество государств-членов ШОС. Стороны обменялись мнениями о наращивании взаимодействия в области обороны и безопасности, была подчеркнута важность тщательной подготовки к предстоящему министерскому мероприятию.– Как бы вы оценили перспективы усиления экономической составляющей в рамках ШОС, в частности, создания Банка развития ШОС, создания полноценной зоны свободной торговли в рамках объединения?– На различных площадках отмечается огромный потенциал сотрудничества ШОС в торгово-экономической сфере, обусловленный взаимодополняемостью рынков и структур экономики, транзитными возможностями, колоссальными природными и человеческими ресурсами государств-членов.Работа в данном направлении продолжается не первый год. Государствами-членами реализуется программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества, стратегия экономического развития ШОС на период до 2030 года, ряд других документов, охватывающих широкий спектр взаимодействия практически во всех отраслях экономики. За последние годы новый импульс получило сотрудничество по ряду актуальных направлений, включая цифровую экономику, расширение взаиморасчетов в национальных валютах, продвижение стартапов и инноваций.Пока имеющийся в ШОС потенциал экономического сотрудничества реализуется далеко не полностью. Многое еще предстоит сделать для выстраивания более эффективной и прагматичной модели торгово-экономической кооперации, способной трансформировать достигнутые договоренности в конкретные хозяйственные проекты с тем, чтобы приносить дивиденды нашим странам и народам.В этом контексте важнейшей задачей становится обеспечение синергии, эффективности и результативности работыимеющихся в арсенале ШОС механизмов и кооперационных платформ, включая деловой совет, межбанковское объединение, ассоциацию инвесторов и другие.Сегодня ШОС не ставит целью экономическую интеграцию в ее классическом понимании, в том числе путем создания полноценной зоны свободной торговли. В то же время, одной из основополагающих целей организации остается создание условий для постепенного перехода к свободному движению товаров, капиталов и услуг. В этой связи в текущих реалиях видится более перспективным сосредоточивать усилия организации на упрощении торговых и таможенных процедур, стимулировании электронной коммерции и транспортной взаимосвязанности, формировании благоприятных режимов для совместной инвестиционной деятельности, деловых контактов и туристических потоков.Среди государств-членов и экспертного сообщества есть мнение, что одним из сдерживающих факторов в развитии практического сотрудничества является отсутствие в ШОС собственных механизмов финансирования проектной деятельности. Действительно, вопрос создания в ШОС банка развития, фонда или иного финансового института, способного удовлетворить растущий спрос на инвестиции и финансирование, обсуждается давно. Это трудоемкий процесс, требующий тесной политической координации и планирования, тщательной разработки правовой базы и системы регулирования, учета потребностей сторон и развития ситуации на глобальных финансовых рынках. Пока могу лишь с определенной долей оптимизма констатировать то, что в период текущего председательства Китая в нашей организации эксперты государств-членов заметно активизировали переговоры по выработке взаимоприемлемой формулы.– Как вы оцениваете перспективы углубления внешнеполитической координации государств-членов ШОС и совместного укрепления региональной безопасности в условиях роста глобальной нестабильности?– В настоящее время происходят серьезные изменения в мировой политике, экономике и других сферах международных отношений. Формируется более справедливое многополярное мироустройство, расширяются возможности для развития государств, осуществления взаимовыгодного и равноправного международного сотрудничества. Вместе с тем приходится констатировать, что усиливается использование силовых методов, систематически нарушаются нормы международного права, нарастают геополитическая конфронтация и конфликты, множатся риски для стабильности не только на пространстве ШОС, но и в мире в целом.Оглядываясь на становление и развитие организации, подчеркну, что стремление к поддержанию мира, безопасности и стабильности всегда было и остается одной из главных точек соприкосновения интересов государств-членов ШОС и приоритетным направлением их сотрудничества.Сегодня, спустя 24 года с момента образования, ШОС стала одним из важнейших участников современной системы международных отношений, и ее роль в формировании условий для укрепления всеобщего мира, безопасности и стабильности, а также построения нового демократического, справедливого, политического и экономического миропорядка неизменно повышается. Мы выступаем за уважение прав народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития и считаем, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой являются основой устойчивого развития международных отношений.Мы привержены мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, выступаем против конфронтационных подходов к решению проблем международного и регионального развития.Государства-члены организации, опираясь на близость или совпадение оценок текущей региональной и международной повестки дня и руководствуясь принципами хартии ШОС и "шанхайского духа", неуклонно наращивают сотрудничество в различных областях, тем самым внося вклад в дело мира и развития как в регионе, так и за его пределами.В настоящее время мы работаем над адаптацией деятельности организации к современным реалиям, в том числе через совершенствование механизмов ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности, расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также незаконным оборотом наркотиков, контрабандой оружия и другими видами транснациональной организованной преступности. В частности, стороны обсуждают создание ряда структур ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности, по информационной безопасности, по борьбе с международной организованной преступностью и наркоугрозой.Уверены, что повышение эффективности работы ШОС будет способствовать углублению внешнеполитической координации между ее государствами-членами и, как следствие, укреплению региональной безопасности.– Какие памятные мероприятия в честь 80-летия победы во Второй мировой войне будут проходить в рамках ШОС?– Празднование в нынешнем году 80-летия победы во Второй мировой войне и Великой Отечественной войне имеет большое политическое, историческое и идеологическое значение для ШОС. Большинство государств-членов организации были союзниками в борьбе с гитлеровской коалицией, внесли решающий вклад в разгром нацистских оккупантов и японских милитаристов. Великая Победа является символом мужества и героизма народов наших стран, отстоявших свободу и мир.В текущем году в столицах и крупных городах государств-членов организации, включая Москву и Пекин, запланировано проведение военных парадов и других масштабных торжественных мероприятий. В рамках официальных визитов в государства Центральной Азии в марте в память о погибших в годы Второй мировой войны я посетил Парк Победы и Могилу Неизвестного Солдата в Душанбе, а также мемориальный комплекс в память о блокаде Ленинграда в Бишкеке.Секретариатом ШОС, в свою очередь, также запланировано проведение ряда мероприятий, посвященных этой памятной дате и направленных на сохранение исторической памяти. Некоторые из них уже состоялись.Так, в апреле совместно с посольством России в Китае был организован футбольный турнир "Кубок Победы". В этом же месяце на базе штаб-квартиры организации состоялась "Модель ШОС" – ежегодная интерактивная игра с участием школьников, имитирующая работу органов ШОС. В текущем году центральной темой обсуждения стало 80-летие победы во Второй мировой войне и образования Организации Объединенных Наций.

https://ria.ru/20250506/politika-2015188981.html

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https://ria.ru/20250402/bezopasnost-2008789963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, нурлан ермекбаев, шос, россия, китай