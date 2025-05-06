https://ria.ru/20250506/elektromobili-2015181392.html

Названы самые популярные у россиян электромобили

Названы самые популярные у россиян электромобили - РИА Новости, 06.05.2025

Названы самые популярные у россиян электромобили

Объем кредитов, выданных на покупку электромобилей или гибридных авто в России, за 2024 год вырос в 11 раз, причем 85% покупок пришлось на китайские бренды,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T03:08:00+03:00

2025-05-06T03:08:00+03:00

2025-05-06T03:08:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Объем кредитов, выданных на покупку электромобилей или гибридных авто в России, за 2024 год вырос в 11 раз, причем 85% покупок пришлось на китайские бренды, говорится в совместном исследовании ГК "Автодом" и "ОТП Банка", с результатами которого ознакомилось РИА Новости. Авторы исследования проанализировали клиентскую базу банка в 30 регионах РФ и опросили порядка 500 клиентов "Автодома". "За последний год объем автокредитов, выданных для покупки электрических или гибридных авто, в России вырос в 11 раз", – говорится в материалах. "В целом на китайские бренды приходится порядка 85% продаж авто из данной группы", – отмечают авторы. В топ наиболее востребованных у россиян брендов электромобилей, согласно результатам исследования, вошли: LiXiang (47% продаж), Voyah (24%), Zeekr (11%), Evolute (5%) и Tesla (5%). Замыкают рейтинг электрокары и гибриды Nissan (3%), Avatr (2%), Volkswagen (2%), Skywell (0,9%), Audi (0,6%). Среди наиболее популярных у россиян моделей на гибридной и электрической тяге: LiXiang L7 (23%), L9 (9,5%), L6 (9%), Voyah Free (21%), Zeekr 001 (8%), Nissan Leaf (4%), Evolute i-Space (3%), Tesla Model 3 (2,6%). При этом, по данным авторов исследования, экономичность не является для россиян главным критерием при выборе электромобиля. "Ключевым мотивом покупки электрокаров становится экологический эффект от эксплуатации, а основным барьером, по-прежнему – недостаточно развитая инфраструктура", – говорится в документе. Исследование показало, что доля автовладельцев, которые приобретают электрокары из-за экологичности, за два года выросла с 27% до 39%. А число россиян, которые при покупке электрокара руководствовались возможностью сэкономить на топливе, сократилась с 32% до 20%. Еще 29% против 20% два года назад рассчитывают после покупки электромобиля сократить траты на сервисное обслуживание. А 12% покупателей принимают решения, следуя модным трендам – они выбирают популярные модели без привязки к типу двигателя. "Примерно 21% респондентов считают, что слабо развитая инфраструктура, в частности, недостаточное количество зарядных станций, является основным сдерживающим фактором для покупки электромобиля", - отмечают эксперты. Однако они признают, что ситуация постепенно улучшается: два года назад о таких проблемах заявляли 28% автовладельцев.

https://ria.ru/20250427/elektromobil--2013682627.html

https://ria.ru/20250129/avtomobili-1996123900.html

https://ria.ru/20250428/avtovaz-2013858853.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, tesla motors, volkswagen group, volkswagen touareg, audi a8