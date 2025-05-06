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Тело, найденное в Улан-Удэ в марте, принадлежит финалистке конкурса красоты - РИА Новости, 06.05.2025
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15:00 06.05.2025
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Тело, найденное в Улан-Удэ в марте, принадлежит финалистке конкурса красоты
Тело, найденное в Улан-Удэ в марте, принадлежит финалистке конкурса красоты - РИА Новости, 06.05.2025
Тело, найденное в Улан-Удэ в марте, принадлежит финалистке конкурса красоты
Молекулярная геномная экспертиза подтвердила, что тела, найденные в Улан-Удэ в марте, принадлежат финалистке конкурса красоты Сэсэг Буиновой и Стасу Норбоеву,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:00:00+03:00
2025-05-06T15:00:00+03:00
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 6 мая - РИА Новости. Молекулярная геномная экспертиза подтвердила, что тела, найденные в Улан-Удэ в марте, принадлежат финалистке конкурса красоты Сэсэг Буиновой и Стасу Норбоеву, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ. В марте 2025 года в гаражном массиве в посёлке Аэропорт Улан-Удэ на глубине около 2 метров в досмотровой яме под слоем льда, мусора и песка были найдены тела мужчины и женщины. МВД Бурятии сообщало, что, предположительно, это тела пропавших год назад Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева. "После обнаружения потерпевшие были опознаны родственниками. В настоящее время результатами молекулярной геномной экспертизы эти выводы подтверждены", - рассказали в ведомстве. Тридцатилетняя Сэсэг Буинова и 26-летний Станислав Норбоев пропали в Улан-Удэ 11 апреля 2024 года. В тот вечер на площадке перед магазином на улице Бабушкина Норбоев сел в салон автомобиля Буиновой, после чего они вместе уехали в неизвестном направлении в сторону 100-х кварталов. Через некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления об их безвестном исчезновении. Было возбуждено уголовное дело. Позже в разных местах Улан-Удэ и пригороде находили их личные вещи, а также ее автомобиль. Следователи и криминалисты осмотрели видеозаписи с сотни придорожных видеокамер наблюдения, десятки зданий и сооружений. В ходе отработки маршрута движения автомобилей потерпевшей и подозреваемого лица установлен гаражный массив в посёлке Аэропорт города Улан-Удэ, где, по версии следствия, могли быть сокрыты тела мужчины и женщины. Сотрудники осмотрели около 500 гаражных комплексов.
https://ria.ru/20250504/magadan-2014873133.html
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происшествия, улан-удэ, россия
Происшествия, Улан-Удэ, Россия
Тело, найденное в Улан-Удэ в марте, принадлежит финалистке конкурса красоты

Экспертиза подтвердила, что в марте в Улан-Удэ нашли тела Буиновой и Норбоева

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник проводит молекулярно-генетическую экспертизу ДНК в экспертно-криминалистическом центре
Сотрудник проводит молекулярно-генетическую экспертизу ДНК в экспертно-криминалистическом центре - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудник проводит молекулярно-генетическую экспертизу ДНК в экспертно-криминалистическом центре. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 6 мая - РИА Новости. Молекулярная геномная экспертиза подтвердила, что тела, найденные в Улан-Удэ в марте, принадлежат финалистке конкурса красоты Сэсэг Буиновой и Стасу Норбоеву, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.
В марте 2025 года в гаражном массиве в посёлке Аэропорт Улан-Удэ на глубине около 2 метров в досмотровой яме под слоем льда, мусора и песка были найдены тела мужчины и женщины. МВД Бурятии сообщало, что, предположительно, это тела пропавших год назад Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева.
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"После обнаружения потерпевшие были опознаны родственниками. В настоящее время результатами молекулярной геномной экспертизы эти выводы подтверждены", - рассказали в ведомстве.
Тридцатилетняя Сэсэг Буинова и 26-летний Станислав Норбоев пропали в Улан-Удэ 11 апреля 2024 года. В тот вечер на площадке перед магазином на улице Бабушкина Норбоев сел в салон автомобиля Буиновой, после чего они вместе уехали в неизвестном направлении в сторону 100-х кварталов. Через некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления об их безвестном исчезновении. Было возбуждено уголовное дело. Позже в разных местах Улан-Удэ и пригороде находили их личные вещи, а также ее автомобиль.
Следователи и криминалисты осмотрели видеозаписи с сотни придорожных видеокамер наблюдения, десятки зданий и сооружений. В ходе отработки маршрута движения автомобилей потерпевшей и подозреваемого лица установлен гаражный массив в посёлке Аэропорт города Улан-Удэ, где, по версии следствия, могли быть сокрыты тела мужчины и женщины. Сотрудники осмотрели около 500 гаражных комплексов.
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