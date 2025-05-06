https://ria.ru/20250506/ekaterinburg-2015362298.html

В Екатеринбурге проверят сообщения о пассажирах, отравившихся в аэропорту

В Екатеринбурге проверят сообщения о пассажирах, отравившихся в аэропорту - РИА Новости, 06.05.2025

В Екатеринбурге проверят сообщения о пассажирах, отравившихся в аэропорту

Проверка организована по информации о том, что в аэропорту Екатеринбурга отравились двое пассажиров, которых экстренно госпитализировали с бактериальной... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T18:16:00+03:00

2025-05-06T18:16:00+03:00

2025-05-06T18:16:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

екатеринбург

горно-алтайск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Проверка организована по информации о том, что в аэропорту Екатеринбурга отравились двое пассажиров, которых экстренно госпитализировали с бактериальной инфекцией, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Во вторник в СМИ появилась информация о том, что супружескую пару госпитализировали с рейса Екатеринбург – Горно-Алтайск, пассажиры заявляли журналистам, что оказались в больнице из-за завтрака в бизнес-зале екатеринбургского аэропорта "Кольцово". "В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о госпитализации пассажиров рейса Екатеринбург – Горно-Алтайск с признаками бактериальной инфекции по прибытии воздушного судна в пункт назначения, возможно, отравившихся в аэропорту вылета. Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия", – говорится в сообщении. Как уточнила пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора, в связи со сведениями о двух случаях острой кишечной инфекции после завтрака в "Кольцово" проводится эпидрасследование. "Специалисты оценят соблюдение норм санитарного законодательства в организации общественного питания аэропорта, отберут пробы для лабораторных исследований. Жалоб от пострадавших и официальной информации об инциденте из лечебных учреждений не поступало", – заявили в управлении.

https://ria.ru/20250429/prigovor-2014138670.html

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происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, горно-алтайск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)