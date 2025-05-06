Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге проверят сообщения о пассажирах, отравившихся в аэропорту - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/ekaterinburg-2015362298.html
В Екатеринбурге проверят сообщения о пассажирах, отравившихся в аэропорту
В Екатеринбурге проверят сообщения о пассажирах, отравившихся в аэропорту - РИА Новости, 06.05.2025
В Екатеринбурге проверят сообщения о пассажирах, отравившихся в аэропорту
Проверка организована по информации о том, что в аэропорту Екатеринбурга отравились двое пассажиров, которых экстренно госпитализировали с бактериальной... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:16:00+03:00
2025-05-06T18:16:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
екатеринбург
горно-алтайск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964354794_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_99b8e74a29d064a0fd59ad53af979f8b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Проверка организована по информации о том, что в аэропорту Екатеринбурга отравились двое пассажиров, которых экстренно госпитализировали с бактериальной инфекцией, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Во вторник в СМИ появилась информация о том, что супружескую пару госпитализировали с рейса Екатеринбург – Горно-Алтайск, пассажиры заявляли журналистам, что оказались в больнице из-за завтрака в бизнес-зале екатеринбургского аэропорта "Кольцово". "В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о госпитализации пассажиров рейса Екатеринбург – Горно-Алтайск с признаками бактериальной инфекции по прибытии воздушного судна в пункт назначения, возможно, отравившихся в аэропорту вылета. Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия", – говорится в сообщении. Как уточнила пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора, в связи со сведениями о двух случаях острой кишечной инфекции после завтрака в "Кольцово" проводится эпидрасследование. "Специалисты оценят соблюдение норм санитарного законодательства в организации общественного питания аэропорта, отберут пробы для лабораторных исследований. Жалоб от пострадавших и официальной информации об инциденте из лечебных учреждений не поступало", – заявили в управлении.
https://ria.ru/20250429/prigovor-2014138670.html
https://ria.ru/20250505/tailand-2015144089.html
екатеринбург
горно-алтайск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964354794_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fefc1e911c8e13e4990b83fedc086c5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, горно-алтайск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Екатеринбург, Горно-Алтайск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Екатеринбурге проверят сообщения о пассажирах, отравившихся в аэропорту

Прокуратура проверит сообщения об отравлении 2 людей в аэропорту Екатеринбурга

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Проверка организована по информации о том, что в аэропорту Екатеринбурга отравились двое пассажиров, которых экстренно госпитализировали с бактериальной инфекцией, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Во вторник в СМИ появилась информация о том, что супружескую пару госпитализировали с рейса ЕкатеринбургГорно-Алтайск, пассажиры заявляли журналистам, что оказались в больнице из-за завтрака в бизнес-зале екатеринбургского аэропорта "Кольцово".
Подсудимый по делу о попытке отравления военных летчиков в Армавире Егор Семенов - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Обвиняемому в попытке отравить летчиков в Армавире вынесли приговор
29 апреля, 17:29
"В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о госпитализации пассажиров рейса Екатеринбург – Горно-Алтайск с признаками бактериальной инфекции по прибытии воздушного судна в пункт назначения, возможно, отравившихся в аэропорту вылета. Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия", – говорится в сообщении.
Как уточнила пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора, в связи со сведениями о двух случаях острой кишечной инфекции после завтрака в "Кольцово" проводится эпидрасследование. "Специалисты оценят соблюдение норм санитарного законодательства в организации общественного питания аэропорта, отберут пробы для лабораторных исследований. Жалоб от пострадавших и официальной информации об инциденте из лечебных учреждений не поступало", – заявили в управлении.
Фрукты в лодке - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Таиланде российские туристы отравились дикими фруктами
5 мая, 18:58
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоЕкатеринбургГорно-АлтайскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала