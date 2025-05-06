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Египет оценил поток российских туристов - РИА Новости, 06.05.2025
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Туризм
 
16:57 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/egipet-2015315652.html
Египет оценил поток российских туристов
Египет оценил поток российских туристов - РИА Новости, 06.05.2025
Египет оценил поток российских туристов
Египет надеется на рост числа российских туристов после улучшения ситуации в сфере безопасности в регионе, заявил РИА Новости министр туризма и древностей... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:57:00+03:00
2025-05-06T16:57:00+03:00
туризм
новости - туризм
египет
россия
каир (город)
шериф фатхи
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КАИР, 6 мая - РИА Новости. Египет надеется на рост числа российских туристов после улучшения ситуации в сфере безопасности в регионе, заявил РИА Новости министр туризма и древностей страны Шериф Фатхи. "Туристический поток из России активно продолжается и, надеюсь, со временем вырастет. Нам необходимы самолеты и авиакомпании, летающие из различных российских аэропортов на египетские курорты. Надеюсь, что после улучшения политической ситуации и обстановки в сфере безопасности в регионе будет рост числа туристов из России", - сказал Фатхи в кулуарах заседания министров туризма стран D-8, проходящего в египетской столице Каире. Отвечая на вопрос о возможности работы в Египте российских платежных карт "Мир", министр подчеркнул, что запросил информацию по данному вопросу у Центрального банка Египта и ждет ответа. В 2024 году Египет посетили рекордные 15,7 миллиона туристов, включая порядка 1,6 миллиона россиян, которые расположились на втором месте после немцев. Власти Египта рассчитывают к 2028 году довести число иностранных туристов в стране до 30 миллионов. Туризм является одним из главных источников поступления валюты в египетскую казну. Власти ранее заявляли, что намерены увеличить прибыль от сферы туризма до 30 миллиардов долларов в год.
https://ria.ru/20250429/egipet-2014086643.html
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новости - туризм, египет, россия, каир (город), шериф фатхи
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Россия, Каир (город), Шериф Фатхи
Египет оценил поток российских туристов

Министр туризма Египта выразил надежду на рост потока российских туристов

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкСфинкс и пирамиды в Эль-Гизе
Сфинкс и пирамиды в Эль-Гизе - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Сфинкс и пирамиды в Эль-Гизе. Архивное фото
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КАИР, 6 мая - РИА Новости. Египет надеется на рост числа российских туристов после улучшения ситуации в сфере безопасности в регионе, заявил РИА Новости министр туризма и древностей страны Шериф Фатхи.
"Туристический поток из России активно продолжается и, надеюсь, со временем вырастет. Нам необходимы самолеты и авиакомпании, летающие из различных российских аэропортов на египетские курорты. Надеюсь, что после улучшения политической ситуации и обстановки в сфере безопасности в регионе будет рост числа туристов из России", - сказал Фатхи в кулуарах заседания министров туризма стран D-8, проходящего в египетской столице Каире.
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Отвечая на вопрос о возможности работы в Египте российских платежных карт "Мир", министр подчеркнул, что запросил информацию по данному вопросу у Центрального банка Египта и ждет ответа.
В 2024 году Египет посетили рекордные 15,7 миллиона туристов, включая порядка 1,6 миллиона россиян, которые расположились на втором месте после немцев.
Власти Египта рассчитывают к 2028 году довести число иностранных туристов в стране до 30 миллионов. Туризм является одним из главных источников поступления валюты в египетскую казну. Власти ранее заявляли, что намерены увеличить прибыль от сферы туризма до 30 миллиардов долларов в год.
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