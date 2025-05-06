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Ефимов: жителей 950 домов расселили за все время реновации в Москве - РИА Новости, 06.05.2025
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11:12 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/efimov-2015197338.html
Ефимов: жителей 950 домов расселили за все время реновации в Москве
Ефимов: жителей 950 домов расселили за все время реновации в Москве - РИА Новости, 06.05.2025
Ефимов: жителей 950 домов расселили за все время реновации в Москве
За все время действия программы реновации в Москве более 900 старых домов были расселены, их жители получили новое жилье, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:12:00+03:00
2025-05-06T11:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. За все время действия программы реновации в Москве более 900 старых домов были расселены, их жители получили новое жилье, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На сегодня по программе реновации во всех округах столицы расселили 954 дома. Из них на юго-востоке – 159 зданий, на востоке – 148. Еще 124 дома старого жилого фонда расселили в Западном административном округе. Для жителей старых домов под заселение было передано 365 новостроек", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Под программу реновации попали дома из 89 районов Москвы, включая Люблино, Щербинку, Измайлово, Можайский, Кузьминки, уточняется в сообщении.В 954 старых домах жили около 160 тысяч человек. Из них 29,7 тысячи человек получили новые квартиры на юго-востоке, 23,5 тысячи человек - на востоке, около 20 тысяч человек - на западе.Старые дома, которые покинули жители, сносят, а на их месте готовят площадки под строительство новых ЖК. Участники программы реновации чаще всего получают жилье в том же районе, где жили до этого, причем с готовой отделкой. Дворы благоустраивают, высаживают там деревья, кусты и цветы, строят площадки для детей и для спорта.Ранее Сергей Собянин сообщил, что в рамках реновации были расселены жители домов в Тимирязевском районе.
https://ria.ru/20250505/moskva-2015022978.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: жителей 950 домов расселили за все время реновации в Москве

Ефимов: жители более 900 старых домов получили новое жилье по реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. За все время действия программы реновации в Москве более 900 старых домов были расселены, их жители получили новое жилье, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На сегодня по программе реновации во всех округах столицы расселили 954 дома. Из них на юго-востоке – 159 зданий, на востоке – 148. Еще 124 дома старого жилого фонда расселили в Западном административном округе. Для жителей старых домов под заселение было передано 365 новостроек", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Под программу реновации попали дома из 89 районов Москвы, включая Люблино, Щербинку, Измайлово, Можайский, Кузьминки, уточняется в сообщении.
В 954 старых домах жили около 160 тысяч человек. Из них 29,7 тысячи человек получили новые квартиры на юго-востоке, 23,5 тысячи человек - на востоке, около 20 тысяч человек - на западе.
Старые дома, которые покинули жители, сносят, а на их месте готовят площадки под строительство новых ЖК. Участники программы реновации чаще всего получают жилье в том же районе, где жили до этого, причем с готовой отделкой. Дворы благоустраивают, высаживают там деревья, кусты и цветы, строят площадки для детей и для спорта.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в рамках реновации были расселены жители домов в Тимирязевском районе.
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