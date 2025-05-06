https://ria.ru/20250506/efimov-2015197338.html

Ефимов: жителей 950 домов расселили за все время реновации в Москве

Ефимов: жителей 950 домов расселили за все время реновации в Москве - РИА Новости, 06.05.2025

Ефимов: жителей 950 домов расселили за все время реновации в Москве

За все время действия программы реновации в Москве более 900 старых домов были расселены, их жители получили новое жилье, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:12:00+03:00

2025-05-06T11:12:00+03:00

2025-05-06T11:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c63bc0b1bc095054f9889246031d8c5.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. За все время действия программы реновации в Москве более 900 старых домов были расселены, их жители получили новое жилье, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На сегодня по программе реновации во всех округах столицы расселили 954 дома. Из них на юго-востоке – 159 зданий, на востоке – 148. Еще 124 дома старого жилого фонда расселили в Западном административном округе. Для жителей старых домов под заселение было передано 365 новостроек", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Под программу реновации попали дома из 89 районов Москвы, включая Люблино, Щербинку, Измайлово, Можайский, Кузьминки, уточняется в сообщении.В 954 старых домах жили около 160 тысяч человек. Из них 29,7 тысячи человек получили новые квартиры на юго-востоке, 23,5 тысячи человек - на востоке, около 20 тысяч человек - на западе.Старые дома, которые покинули жители, сносят, а на их месте готовят площадки под строительство новых ЖК. Участники программы реновации чаще всего получают жилье в том же районе, где жили до этого, причем с готовой отделкой. Дворы благоустраивают, высаживают там деревья, кусты и цветы, строят площадки для детей и для спорта.Ранее Сергей Собянин сообщил, что в рамках реновации были расселены жители домов в Тимирязевском районе.

https://ria.ru/20250505/moskva-2015022978.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)