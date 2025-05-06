https://ria.ru/20250506/efimov-2015145600.html
Ефимов: на западе Москвы построят медцентр
Ефимов: на западе Москвы построят медцентр - РИА Новости, 06.05.2025
Ефимов: на западе Москвы построят медцентр
Медицинский центр возведут на Рублевском шоссе на западе Москвы в рамках реализации масштабного инвестпроекта, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:06:00+03:00
2025-05-06T09:06:00+03:00
2025-05-06T09:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Медицинский центр возведут на Рублевском шоссе на западе Москвы в рамках реализации масштабного инвестпроекта, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, комплекс возведут по адресу: Рублевское шоссе, владение 143."Площадь здания составит 27,6 тысячи квадратных метров. Для его возведения город предоставит компании 5,1 гектара земли в аренду на три года. В течение этого срока необходимо завершить возведение объекта", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении напоминается, что город регулярно предоставляет инвесторам землю для возведения медицинских учреждений.Например, в прошлом году на западе города началась реализация двух объектов суммарно на 91 тысячу "квадратов" на Мосфильмовской и Минской улицах.
https://ria.ru/20250505/moskva-2015022978.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на западе Москвы построят медцентр
Ефимов: на западе Москвы возведут медицинский центр
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Медицинский центр возведут на Рублевском шоссе на западе Москвы в рамках реализации масштабного инвестпроекта, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, комплекс возведут по адресу: Рублевское шоссе, владение 143.
"Площадь здания составит 27,6 тысячи квадратных метров. Для его возведения город предоставит компании 5,1 гектара земли в аренду на три года. В течение этого срока необходимо завершить возведение объекта", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении напоминается, что город регулярно предоставляет инвесторам землю для возведения медицинских учреждений.
Например, в прошлом году на западе города началась реализация двух объектов суммарно на 91 тысячу "квадратов" на Мосфильмовской и Минской улицах.