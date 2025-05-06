https://ria.ru/20250506/efimov-2015145600.html

Ефимов: на западе Москвы построят медцентр

Ефимов: на западе Москвы построят медцентр - РИА Новости, 06.05.2025

Ефимов: на западе Москвы построят медцентр

Медицинский центр возведут на Рублевском шоссе на западе Москвы в рамках реализации масштабного инвестпроекта, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T09:06:00+03:00

2025-05-06T09:06:00+03:00

2025-05-06T09:06:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Медицинский центр возведут на Рублевском шоссе на западе Москвы в рамках реализации масштабного инвестпроекта, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, комплекс возведут по адресу: Рублевское шоссе, владение 143."Площадь здания составит 27,6 тысячи квадратных метров. Для его возведения город предоставит компании 5,1 гектара земли в аренду на три года. В течение этого срока необходимо завершить возведение объекта", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении напоминается, что город регулярно предоставляет инвесторам землю для возведения медицинских учреждений.Например, в прошлом году на западе города началась реализация двух объектов суммарно на 91 тысячу "квадратов" на Мосфильмовской и Минской улицах.

https://ria.ru/20250505/moskva-2015022978.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы