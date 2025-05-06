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В Приморье юноша на иномарке врезался в здание Дома культуры - РИА Новости, 06.05.2025
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07:44 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/dtp-2015196771.html
В Приморье юноша на иномарке врезался в здание Дома культуры
В Приморье юноша на иномарке врезался в здание Дома культуры - РИА Новости, 06.05.2025
В Приморье юноша на иномарке врезался в здание Дома культуры
Юноша на иномарке врезался в здание Дома культуры в Кавалерово Приморского края и скрылся с места ДТП, водитель задержан, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T07:44:00+03:00
2025-05-06T07:44:00+03:00
происшествия
авто
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Юноша на иномарке врезался в здание Дома культуры в Кавалерово Приморского края и скрылся с места ДТП, водитель задержан, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ. В соцсетях разошлось видео, на котором иномарка на полном ходу врезается в здание Дома культуры. Из машины выходит юноша и ложится на землю, держась за голову, еще один парень просит оттолкать иномарку от стены. "По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corona въехал в здание Дома культуры и скрылся с места ДТП. Транспортное средство помещено на стоянку временного задержания. Личность водителя установили – это местный житель 2005 года рождения", - сказал собеседник. По его словам, юноша задержан, в отношении него составляют административные протоколы по статьям "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", "Оставление места ДТП", "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
https://ria.ru/20250420/dtp-2012420675.html
https://ria.ru/20241025/naezd-1979959583.html
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происшествия, авто, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье юноша на иномарке врезался в здание Дома культуры

В Приморье юноша на иномарке врезался в здание Дома культуры и скрылся

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Юноша на иномарке врезался в здание Дома культуры в Кавалерово Приморского края и скрылся с места ДТП, водитель задержан, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
В соцсетях разошлось видео, на котором иномарка на полном ходу врезается в здание Дома культуры. Из машины выходит юноша и ложится на землю, держась за голову, еще один парень просит оттолкать иномарку от стены.
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"По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corona въехал в здание Дома культуры и скрылся с места ДТП. Транспортное средство помещено на стоянку временного задержания. Личность водителя установили – это местный житель 2005 года рождения", - сказал собеседник.
По его словам, юноша задержан, в отношении него составляют административные протоколы по статьям "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", "Оставление места ДТП", "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
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