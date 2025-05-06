Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал, как прошла акция "Зеленый Донбасс" - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/dnr-2015286705.html
Пушилин рассказал, как прошла акция "Зеленый Донбасс"
Пушилин рассказал, как прошла акция "Зеленый Донбасс" - РИА Новости, 06.05.2025
Пушилин рассказал, как прошла акция "Зеленый Донбасс"
Более 100 тысяч человек приняли участие в региональной акции по озеленению ДНР "Зеленый Донбасс", в ходе которой высадили почти 14 тысяч саженцев, сообщил во... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:46:00+03:00
2025-05-06T14:46:00+03:00
общество
городское хозяйство москвы
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786089088_0:221:3134:1984_1920x0_80_0_0_8228c2a3fcd9435d8e6b1268fd3861f6.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 100 тысяч человек приняли участие в региональной акции по озеленению ДНР "Зеленый Донбасс", в ходе которой высадили почти 14 тысяч саженцев, сообщил во вторник глава региона Денис Пушилин. "В течение полутора месяцев все вместе мы приводили республику в порядок к годовщине 80-летия Победы. Жители хотят видеть Донбасс чистым и опрятным, всего в мероприятиях по благоустройству поучаствовали более 100 тысяч человек... Перевыполнили план – вместо 8 тысяч саженцев деревьев и кустарников высадили почти 14 тысяч. В Амвросиевском районе восстановили лесной массив – из 450 саженцев крымской сосны образовали слово "Победа"", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он добавил, что с 15 марта в ДНР благоустроили более 660 памятников, отремонтировали более 1,3 тысячи детских площадок, вывезли около 44 тысяч кубометров мусора и облагородили более 100 тысяч квадратных метров клумб и газонов. Региональная акция по благоустройству и озеленению "Зеленый Донбасс" приурочена к 80-летию Великой Победы.
https://ria.ru/20250217/dnr-1999797781.html
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786089088_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_f7d42d782e3a96fb541737267016faf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин
Общество, Городское хозяйство Москвы, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин
Пушилин рассказал, как прошла акция "Зеленый Донбасс"

Пушилин: в акции "Зеленый Донбасс" приняли участие более 100 тысяч человек

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 100 тысяч человек приняли участие в региональной акции по озеленению ДНР "Зеленый Донбасс", в ходе которой высадили почти 14 тысяч саженцев, сообщил во вторник глава региона Денис Пушилин.
"В течение полутора месяцев все вместе мы приводили республику в порядок к годовщине 80-летия Победы. Жители хотят видеть Донбасс чистым и опрятным, всего в мероприятиях по благоустройству поучаствовали более 100 тысяч человек... Перевыполнили план – вместо 8 тысяч саженцев деревьев и кустарников высадили почти 14 тысяч. В Амвросиевском районе восстановили лесной массив – из 450 саженцев крымской сосны образовали слово "Победа"", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что с 15 марта в ДНР благоустроили более 660 памятников, отремонтировали более 1,3 тысячи детских площадок, вывезли около 44 тысяч кубометров мусора и облагородили более 100 тысяч квадратных метров клумб и газонов.
Региональная акция по благоустройству и озеленению "Зеленый Донбасс" приурочена к 80-летию Великой Победы.
Цветы - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В ДНР к 80-летию Победы отремонтируют около 400 памятников
17 февраля, 12:32
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыДонецкая Народная РеспубликаДонбассДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала