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Пушилин рассказал, как прошла акция "Зеленый Донбасс"
Пушилин рассказал, как прошла акция "Зеленый Донбасс" - РИА Новости, 06.05.2025
Пушилин рассказал, как прошла акция "Зеленый Донбасс"
Более 100 тысяч человек приняли участие в региональной акции по озеленению ДНР "Зеленый Донбасс", в ходе которой высадили почти 14 тысяч саженцев, сообщил во... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:46:00+03:00
2025-05-06T14:46:00+03:00
2025-05-06T14:46:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 100 тысяч человек приняли участие в региональной акции по озеленению ДНР "Зеленый Донбасс", в ходе которой высадили почти 14 тысяч саженцев, сообщил во вторник глава региона Денис Пушилин. "В течение полутора месяцев все вместе мы приводили республику в порядок к годовщине 80-летия Победы. Жители хотят видеть Донбасс чистым и опрятным, всего в мероприятиях по благоустройству поучаствовали более 100 тысяч человек... Перевыполнили план – вместо 8 тысяч саженцев деревьев и кустарников высадили почти 14 тысяч. В Амвросиевском районе восстановили лесной массив – из 450 саженцев крымской сосны образовали слово "Победа"", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он добавил, что с 15 марта в ДНР благоустроили более 660 памятников, отремонтировали более 1,3 тысячи детских площадок, вывезли около 44 тысяч кубометров мусора и облагородили более 100 тысяч квадратных метров клумб и газонов. Региональная акция по благоустройству и озеленению "Зеленый Донбасс" приурочена к 80-летию Великой Победы.
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общество, городское хозяйство москвы, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин
Общество, Городское хозяйство Москвы, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин
Пушилин рассказал, как прошла акция "Зеленый Донбасс"
Пушилин: в акции "Зеленый Донбасс" приняли участие более 100 тысяч человек