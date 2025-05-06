https://ria.ru/20250506/dnr-2015286705.html

Пушилин рассказал, как прошла акция "Зеленый Донбасс"

Пушилин рассказал, как прошла акция "Зеленый Донбасс" - РИА Новости, 06.05.2025

Пушилин рассказал, как прошла акция "Зеленый Донбасс"

Более 100 тысяч человек приняли участие в региональной акции по озеленению ДНР "Зеленый Донбасс", в ходе которой высадили почти 14 тысяч саженцев, сообщил во... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:46:00+03:00

2025-05-06T14:46:00+03:00

2025-05-06T14:46:00+03:00

общество

городское хозяйство москвы

донецкая народная республика

донбасс

денис пушилин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786089088_0:221:3134:1984_1920x0_80_0_0_8228c2a3fcd9435d8e6b1268fd3861f6.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 100 тысяч человек приняли участие в региональной акции по озеленению ДНР "Зеленый Донбасс", в ходе которой высадили почти 14 тысяч саженцев, сообщил во вторник глава региона Денис Пушилин. "В течение полутора месяцев все вместе мы приводили республику в порядок к годовщине 80-летия Победы. Жители хотят видеть Донбасс чистым и опрятным, всего в мероприятиях по благоустройству поучаствовали более 100 тысяч человек... Перевыполнили план – вместо 8 тысяч саженцев деревьев и кустарников высадили почти 14 тысяч. В Амвросиевском районе восстановили лесной массив – из 450 саженцев крымской сосны образовали слово "Победа"", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он добавил, что с 15 марта в ДНР благоустроили более 660 памятников, отремонтировали более 1,3 тысячи детских площадок, вывезли около 44 тысяч кубометров мусора и облагородили более 100 тысяч квадратных метров клумб и газонов. Региональная акция по благоустройству и озеленению "Зеленый Донбасс" приурочена к 80-летию Великой Победы.

https://ria.ru/20250217/dnr-1999797781.html

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин