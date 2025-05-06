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Российские военные прорвали линию обороны ВСУ у Дзержинска - РИА Новости, 06.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:36 06.05.2025 (обновлено: 16:30 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/dnr-2015282041.html
Российские военные прорвали линию обороны ВСУ у Дзержинска
Российские военные прорвали линию обороны ВСУ у Дзержинска - РИА Новости, 06.05.2025
Российские военные прорвали линию обороны ВСУ у Дзержинска
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил о прорыве серьезной линии обороны ВСУ между Димитровом (украинское название — Мирноград) и... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:36:00+03:00
2025-05-06T16:30:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
дзержинский
торецк
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил о прорыве серьезной линии обороны ВСУ между Димитровом (украинское название — Мирноград) и Дзержинском (украинское название — Торецк)."На Донецком направлении у нас хорошие успехи между Мирноградом и Торецком — там прорвали очень серьезную линию обороны у противника", — рассказал он. Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении российских военных на Красноармейском и Константиновском направлениях. Как подчеркивал президент Владимир Путин, полное освобождение Курской области от ВСУ создало условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
https://ria.ru/20250506/harkov-2015204382.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, дзержинский, торецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Дзержинский, Торецк, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Денис Пушилин
Российские военные прорвали линию обороны ВСУ у Дзержинска

Кимаковский заявил о прорыве обороны ВСУ между Димитровом и Дзержинском

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил о прорыве серьезной линии обороны ВСУ между Димитровом (украинское название — Мирноград) и Дзержинском (украинское название — Торецк).
"На Донецком направлении у нас хорошие успехи между Мирноградом и Торецком — там прорвали очень серьезную линию обороны у противника", — рассказал он.
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Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки, одного из крупнейших городов ДНР. Об освобождении Дзержинска Минобороны сообщило 7 февраля.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении российских военных на Красноармейском и Константиновском направлениях.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, полное освобождение Курской области от ВСУ создало условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДзержинскийТорецкВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинДенис Пушилин
 
 
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