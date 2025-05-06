https://ria.ru/20250506/dnr-2015282041.html

Российские военные прорвали линию обороны ВСУ у Дзержинска

Российские военные прорвали линию обороны ВСУ у Дзержинска - РИА Новости, 06.05.2025

Российские военные прорвали линию обороны ВСУ у Дзержинска

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил о прорыве серьезной линии обороны ВСУ между Димитровом (украинское название — Мирноград) и... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:36:00+03:00

2025-05-06T14:36:00+03:00

2025-05-06T16:30:00+03:00

в мире

донецкая народная республика

дзержинский

торецк

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_0:184:3011:1878_1920x0_80_0_0_a62da9e14841b358884fb58dbb1dfcbd.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил о прорыве серьезной линии обороны ВСУ между Димитровом (украинское название — Мирноград) и Дзержинском (украинское название — Торецк)."На Донецком направлении у нас хорошие успехи между Мирноградом и Торецком — там прорвали очень серьезную линию обороны у противника", — рассказал он. Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении российских военных на Красноармейском и Константиновском направлениях. Как подчеркивал президент Владимир Путин, полное освобождение Курской области от ВСУ создало условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.

https://ria.ru/20250506/harkov-2015204382.html

https://ria.ru/20250504/dnr-2014915869.html

донецкая народная республика

дзержинский

торецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, дзержинский, торецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, денис пушилин