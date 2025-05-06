В ДНР заочно осудили наемника из США к 14 годам колонии
В ДНР заочно осудили наемника из США Джейка Логана Тейлора к 14 годам колонии
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из США, воевавшего за ВСУ и собиравшего помощь для украинской армии, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего гражданина США Джейка Логана Тейлора. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Тейлора к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Как было установлено в суде, с июня 2023 по февраль 2025 года Тейлор добровольно вступил в состав военного подразделения "Избранной роты", входящей в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Он прошел военную подготовку, а после принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил РФ. За это он получил более 1,8 миллиона рублей.
Отмечается, что Тейлор имеет позывной "Танго" и является обученным ветераном вооруженных сил США, попал на Украину в качестве учителя английского языка. По причине имеющегося опыта воинской службы был назначен командиром взвода. Также являлся волонтером украинской НКО "Счастье в ладонях", оказывающей помощь ВСУ. Собранные организацией грузы он возил из Ужгорода в Донбасс. После ранения остался на Украине, занимался сбором средств для американских наемников из 59-й бригады.