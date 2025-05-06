https://ria.ru/20250506/diplomaty-2015337043.html

Российские дипломаты почтили память участников датского сопротивления

Российские дипломаты почтили память участников датского сопротивления - РИА Новости, 06.05.2025

Российские дипломаты почтили память участников датского сопротивления

Дипломаты посольства России в Дании почтили память участников датского сопротивления, боровшихся с фашизмом в годы Второй мировой войны, сообщили в дипмиссии. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:20:00+03:00

2025-05-06T17:20:00+03:00

2025-05-06T17:20:00+03:00

80 лет с начала второй мировой войны

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80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Дипломаты посольства России в Дании почтили память участников датского сопротивления, боровшихся с фашизмом в годы Второй мировой войны, сообщили в дипмиссии. "В течение многих лет посол России и военный атташе возлагают в Копенгагене 5 мая в День освобождения венок и цветы к монументам участников датского сопротивления. Хотя в Дании сегодня утвердились русофобские настроения, в России по-прежнему помнят и чтут память тех, кто бесстрашно боролся с фашизмом в годы Второй Мировой войны и помогал Советскому Союзу и странам антигитлеровской коалиции одержать победу", - говорится в комментарии посольства газете Ekstra Bladet в ответ на вопрос издания о посещении мемориального парка Минделунден послом России. Текст размещен в Telegram-канале дипмиссии. Ранее в посольстве заявили РИА Новости, что российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия по случаю освобождения Дании в годы Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250503/pamyat-2014782890.html

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в мире, дания, 80-летие победы в великой отечественной войне