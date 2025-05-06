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Российские дипломаты почтили память участников датского сопротивления - РИА Новости, 06.05.2025
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80 лет с начала Второй мировой войны
 
17:20 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/diplomaty-2015337043.html
Российские дипломаты почтили память участников датского сопротивления
Российские дипломаты почтили память участников датского сопротивления - РИА Новости, 06.05.2025
Российские дипломаты почтили память участников датского сопротивления
Дипломаты посольства России в Дании почтили память участников датского сопротивления, боровшихся с фашизмом в годы Второй мировой войны, сообщили в дипмиссии. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:20:00+03:00
2025-05-06T17:20:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Дипломаты посольства России в Дании почтили память участников датского сопротивления, боровшихся с фашизмом в годы Второй мировой войны, сообщили в дипмиссии. "В течение многих лет посол России и военный атташе возлагают в Копенгагене 5 мая в День освобождения венок и цветы к монументам участников датского сопротивления. Хотя в Дании сегодня утвердились русофобские настроения, в России по-прежнему помнят и чтут память тех, кто бесстрашно боролся с фашизмом в годы Второй Мировой войны и помогал Советскому Союзу и странам антигитлеровской коалиции одержать победу", - говорится в комментарии посольства газете Ekstra Bladet в ответ на вопрос издания о посещении мемориального парка Минделунден послом России. Текст размещен в Telegram-канале дипмиссии. Ранее в посольстве заявили РИА Новости, что российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия по случаю освобождения Дании в годы Второй мировой войны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дания, 80-летие победы в великой отечественной войне
80 лет с начала Второй мировой войны, В мире, Дания, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Российские дипломаты почтили память участников датского сопротивления

Дипломаты посольства России в Дании почтили память боровшихся с фашизмом датчан

© Фото : Посольство России в ДанииДипломаты посольства России в Дании почтили память участников датского сопротивления, боровшихся с фашизмом в годы Второй мировой войны
Дипломаты посольства России в Дании почтили память участников датского сопротивления, боровшихся с фашизмом в годы Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Посольство России в Дании
Дипломаты посольства России в Дании почтили память участников датского сопротивления, боровшихся с фашизмом в годы Второй мировой войны
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Дипломаты посольства России в Дании почтили память участников датского сопротивления, боровшихся с фашизмом в годы Второй мировой войны, сообщили в дипмиссии.
"В течение многих лет посол России и военный атташе возлагают в Копенгагене 5 мая в День освобождения венок и цветы к монументам участников датского сопротивления. Хотя в Дании сегодня утвердились русофобские настроения, в России по-прежнему помнят и чтут память тех, кто бесстрашно боролся с фашизмом в годы Второй Мировой войны и помогал Советскому Союзу и странам антигитлеровской коалиции одержать победу", - говорится в комментарии посольства газете Ekstra Bladet в ответ на вопрос издания о посещении мемориального парка Минделунден послом России. Текст размещен в Telegram-канале дипмиссии.
Ранее в посольстве заявили РИА Новости, что российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия по случаю освобождения Дании в годы Второй мировой войны.
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