https://ria.ru/20250506/cnn-2015344029.html

"На этой неделе". СМИ рассказали, что скоро упадет на Землю

"На этой неделе". СМИ рассказали, что скоро упадет на Землю - РИА Новости, 06.05.2025

"На этой неделе". СМИ рассказали, что скоро упадет на Землю

Советский межпланетный аппарат "Космос-482" на этой неделе войдет в атмосферу Земли, пишет CNN. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:37:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Советский межпланетный аппарат "Космос-482" на этой неделе войдет в атмосферу Земли, пишет CNN."Фрагмент советского аппарата, вышедшего из строя на пути к Венере более 50 лет назад, должен упасть на Землю уже на этой неделе", — говорится в материале.В публикации указали, что падение зонда ожидается 10 мая. Ученые предполагают, что в атмосферу может войти спускаемый аппарат, предназначенный для приземления на поверхность Венеры.В таком случае объект может представлять хоть и небольшую, но все же угрозу для жизни людей, поскольку его обшивка может защитить его от сгорания в атмосфере при падении, подчеркнули в статье.Автоматическая межпланетная станция "Космос-482", дублирующая станцию "Венера-8" по конструкции, была запущена в космос 31 марта 1972 года, но из-за поломки разгонного блока аппарат остался на околоземной эллиптической орбите.

https://ria.ru/20250403/nasa-2009010047.html

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