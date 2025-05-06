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"На этой неделе". СМИ рассказали, что скоро упадет на Землю - РИА Новости, 06.05.2025
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17:37 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/cnn-2015344029.html
"На этой неделе". СМИ рассказали, что скоро упадет на Землю
"На этой неделе". СМИ рассказали, что скоро упадет на Землю - РИА Новости, 06.05.2025
"На этой неделе". СМИ рассказали, что скоро упадет на Землю
Советский межпланетный аппарат "Космос-482" на этой неделе войдет в атмосферу Земли, пишет CNN. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:37:00+03:00
2025-05-06T17:37:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Советский межпланетный аппарат "Космос-482" на этой неделе войдет в атмосферу Земли, пишет CNN."Фрагмент советского аппарата, вышедшего из строя на пути к Венере более 50 лет назад, должен упасть на Землю уже на этой неделе", — говорится в материале.В публикации указали, что падение зонда ожидается 10 мая. Ученые предполагают, что в атмосферу может войти спускаемый аппарат, предназначенный для приземления на поверхность Венеры.В таком случае объект может представлять хоть и небольшую, но все же угрозу для жизни людей, поскольку его обшивка может защитить его от сгорания в атмосфере при падении, подчеркнули в статье.Автоматическая межпланетная станция "Космос-482", дублирующая станцию "Венера-8" по конструкции, была запущена в космос 31 марта 1972 года, но из-за поломки разгонного блока аппарат остался на околоземной эллиптической орбите.
https://ria.ru/20250403/nasa-2009010047.html
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земля, космос - риа наука, в мире, венера, космос
Земля, Космос - РИА Наука, В мире, Венера, Космос
"На этой неделе". СМИ рассказали, что скоро упадет на Землю

CNN: советский космический аппарат "Космос-482" на этой неделе упадет на Землю

© http://www.astronet.ruОзоновый слой Земли
Озоновый слой Земли - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© http://www.astronet.ru
Озоновый слой Земли. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Советский межпланетный аппарат "Космос-482" на этой неделе войдет в атмосферу Земли, пишет CNN.
«
"Фрагмент советского аппарата, вышедшего из строя на пути к Венере более 50 лет назад, должен упасть на Землю уже на этой неделе", — говорится в материале.
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В публикации указали, что падение зонда ожидается 10 мая. Ученые предполагают, что в атмосферу может войти спускаемый аппарат, предназначенный для приземления на поверхность Венеры.
В таком случае объект может представлять хоть и небольшую, но все же угрозу для жизни людей, поскольку его обшивка может защитить его от сгорания в атмосфере при падении, подчеркнули в статье.
Автоматическая межпланетная станция "Космос-482", дублирующая станцию "Венера-8" по конструкции, была запущена в космос 31 марта 1972 года, но из-за поломки разгонного блока аппарат остался на околоземной эллиптической орбите.
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