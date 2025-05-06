https://ria.ru/20250506/cnn-2015344029.html
"На этой неделе". СМИ рассказали, что скоро упадет на Землю
"На этой неделе". СМИ рассказали, что скоро упадет на Землю - РИА Новости, 06.05.2025
"На этой неделе". СМИ рассказали, что скоро упадет на Землю
Советский межпланетный аппарат "Космос-482" на этой неделе войдет в атмосферу Земли, пишет CNN. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:37:00+03:00
2025-05-06T17:37:00+03:00
2025-05-06T17:37:00+03:00
земля
космос - риа наука
в мире
венера
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15130/41/151304161_0:0:612:345_1920x0_80_0_0_9143c096a98c2e950937310a26bca0aa.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Советский межпланетный аппарат "Космос-482" на этой неделе войдет в атмосферу Земли, пишет CNN."Фрагмент советского аппарата, вышедшего из строя на пути к Венере более 50 лет назад, должен упасть на Землю уже на этой неделе", — говорится в материале.В публикации указали, что падение зонда ожидается 10 мая. Ученые предполагают, что в атмосферу может войти спускаемый аппарат, предназначенный для приземления на поверхность Венеры.В таком случае объект может представлять хоть и небольшую, но все же угрозу для жизни людей, поскольку его обшивка может защитить его от сгорания в атмосфере при падении, подчеркнули в статье.Автоматическая межпланетная станция "Космос-482", дублирующая станцию "Венера-8" по конструкции, была запущена в космос 31 марта 1972 года, но из-за поломки разгонного блока аппарат остался на околоземной эллиптической орбите.
https://ria.ru/20250403/nasa-2009010047.html
https://ria.ru/20250129/yupiter-1996206347.html
земля
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15130/41/151304161_44:0:588:408_1920x0_80_0_0_7b5823fbee7cf9958f19edc36c3021cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, космос - риа наука, в мире, венера, космос
Земля, Космос - РИА Наука, В мире, Венера, Космос
"На этой неделе". СМИ рассказали, что скоро упадет на Землю
CNN: советский космический аппарат "Космос-482" на этой неделе упадет на Землю