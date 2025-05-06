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В Баунтовском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 06.05.2025
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09:09 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/buryatiya-2015203448.html
В Баунтовском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за природных пожаров
В Баунтовском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 06.05.2025
В Баунтовском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за природных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Баунтовском районе Бурятии из-за лесных пожаров, действуют 12 очагов, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:09:00+03:00
2025-05-06T09:09:00+03:00
природные пожары в россии
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 6 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Баунтовском районе Бурятии из-за лесных пожаров, действуют 12 очагов, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. "В Баунтовском районе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами, там действует 12 очагов", - говорится в сообщении. Угрозы населенным пунктам нет. Идет наращивание группировки для борьбы с огнем, туда направляются сотрудники авиалесоохраны из других районов республики, отметили в агентстве. В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен, использование открытого огня запрещено.
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природные пожары в россии, происшествия
Природные пожары в России, Происшествия
В Баунтовском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за природных пожаров

В Баунтовском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия природных пожаров
Последствия природных пожаров - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия природных пожаров . Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 6 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Баунтовском районе Бурятии из-за лесных пожаров, действуют 12 очагов, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства.
"В Баунтовском районе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами, там действует 12 очагов", - говорится в сообщении.
Угрозы населенным пунктам нет. Идет наращивание группировки для борьбы с огнем, туда направляются сотрудники авиалесоохраны из других районов республики, отметили в агентстве.
В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен, использование открытого огня запрещено.
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