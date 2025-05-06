https://ria.ru/20250506/buryatiya-2015203448.html

В Баунтовском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за природных пожаров

В Баунтовском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 06.05.2025

В Баунтовском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за природных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Баунтовском районе Бурятии из-за лесных пожаров, действуют 12 очагов, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T09:09:00+03:00

2025-05-06T09:09:00+03:00

2025-05-06T09:09:00+03:00

природные пожары в россии

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 6 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Баунтовском районе Бурятии из-за лесных пожаров, действуют 12 очагов, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. "В Баунтовском районе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами, там действует 12 очагов", - говорится в сообщении. Угрозы населенным пунктам нет. Идет наращивание группировки для борьбы с огнем, туда направляются сотрудники авиалесоохраны из других районов республики, отметили в агентстве. В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен, использование открытого огня запрещено.

https://ria.ru/20250506/rossija-2015200689.html

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2025

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природные пожары в россии, происшествия