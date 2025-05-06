https://ria.ru/20250506/bundestag-2015234781.html

Бундестаг не будет проводить второй тур голосования во вторник

Бундестаг не будет проводить второй тур голосования во вторник - РИА Новости, 06.05.2025

Бундестаг не будет проводить второй тур голосования во вторник

Бундестаг не будет проводить второй тур голосования по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера во вторник, сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:56:00+03:00

2025-05-06T11:56:00+03:00

2025-05-06T12:12:00+03:00

германия

бундестаг германии

в мире

фридрих мерц

хдс/хсс

bild

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Бундестаг не будет проводить второй тур голосования по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера во вторник, сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на собственную информацию."По информации FAZ, сегодня второго тура голосования не будет", - пишет издание.Такую же информацию сообщает таблоид Bild со ссылкой на фракцию ХДС/ХСС в бундестаге."Таким образом, сегодня Мерц уже определенно не сможет стать канцлером", - пишет таблоид, отметив, что эту информацию подтвердил и генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман.Ранее председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер объявила, что за Мерца проголосовали 310 депутатов и он не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов для избрания канцлером. При этом у блока ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге 21 созыва суммарно есть 328 голосов, в связи с чем избрание Мерца канцлером уже в первом туре считалось практически гарантированным. Клёкнер сообщила, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание бундестага.Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

https://ria.ru/20250506/merts-2015149240.html

https://ria.ru/20250506/berbok-2015199210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

германия, бундестаг германии, в мире, фридрих мерц, хдс/хсс, bild