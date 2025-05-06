Бундестаг не будет проводить второй тур голосования во вторник
Бундестаг не будет проводить второй тур по кандидатуре Мерца во вторник
© Getty Images / picture alliance/Sebastian GollnowФридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии
© Getty Images / picture alliance/Sebastian Gollnow
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Бундестаг не будет проводить второй тур голосования по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера во вторник, сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на собственную информацию.
"По информации FAZ, сегодня второго тура голосования не будет", - пишет издание.
"Таким образом, сегодня Мерц уже определенно не сможет стать канцлером", - пишет таблоид, отметив, что эту информацию подтвердил и генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман.
Ранее председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер объявила, что за Мерца проголосовали 310 депутатов и он не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов для избрания канцлером. При этом у блока ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге 21 созыва суммарно есть 328 голосов, в связи с чем избрание Мерца канцлером уже в первом туре считалось практически гарантированным. Клёкнер сообщила, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание бундестага.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.