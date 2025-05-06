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Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА, два из которых над Московским регионом - РИА Новости, 06.05.2025
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19:27 06.05.2025 (обновлено: 19:34 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/bpla-2015375836.html
Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА, два из которых над Московским регионом
Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА, два из которых над Московским регионом - РИА Новости, 06.05.2025
Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА, два из которых над Московским регионом
Дежурные средства российской ПВО вечером 6 мая уничтожили 13 украинских беспилотников над Калужской и Тульской областями и над Московским регионом, сообщили в... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T19:27:00+03:00
2025-05-06T19:34:00+03:00
россия
безопасность
тульская область
калужская область
происшествия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером 6 мая уничтожили 13 украинских беспилотников над Калужской и Тульской областями и над Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ."Шестого мая с 17.21 до 18.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь - над территорией Калужской области, четыре БПЛА - над территорией Тульской области и два БПЛА над Московским регионом", - говорится в сообщении.
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россия
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россия, безопасность, тульская область, калужская область, происшествия
Россия, Безопасность, Тульская область, Калужская область, Происшествия
Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА, два из которых над Московским регионом

МО России: Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте ПВО
Военнослужащий в командном пункте ПВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером 6 мая уничтожили 13 украинских беспилотников над Калужской и Тульской областями и над Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ.
"Шестого мая с 17.21 до 18.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь - над территорией Калужской области, четыре БПЛА - над территорией Тульской области и два БПЛА над Московским регионом", - говорится в сообщении.
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РоссияБезопасностьТульская областьКалужская областьПроисшествия
 
 
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