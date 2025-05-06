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Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА, два из которых над Московским регионом
Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА, два из которых над Московским регионом - РИА Новости, 06.05.2025
Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА, два из которых над Московским регионом
Дежурные средства российской ПВО вечером 6 мая уничтожили 13 украинских беспилотников над Калужской и Тульской областями и над Московским регионом, сообщили в... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T19:27:00+03:00
2025-05-06T19:27:00+03:00
2025-05-06T19:34:00+03:00
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безопасность
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происшествия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером 6 мая уничтожили 13 украинских беспилотников над Калужской и Тульской областями и над Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ."Шестого мая с 17.21 до 18.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь - над территорией Калужской области, четыре БПЛА - над территорией Тульской области и два БПЛА над Московским регионом", - говорится в сообщении.
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россия, безопасность, тульская область, калужская область, происшествия
Россия, Безопасность, Тульская область, Калужская область, Происшествия
Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА, два из которых над Московским регионом
МО России: Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА