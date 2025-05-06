https://ria.ru/20250506/bpla-2015375836.html

Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА, два из которых над Московским регионом

Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА, два из которых над Московским регионом - РИА Новости, 06.05.2025

Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА, два из которых над Московским регионом

Дежурные средства российской ПВО вечером 6 мая уничтожили 13 украинских беспилотников над Калужской и Тульской областями и над Московским регионом, сообщили в... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T19:27:00+03:00

2025-05-06T19:27:00+03:00

2025-05-06T19:34:00+03:00

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безопасность

тульская область

калужская область

происшествия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером 6 мая уничтожили 13 украинских беспилотников над Калужской и Тульской областями и над Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ."Шестого мая с 17.21 до 18.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь - над территорией Калужской области, четыре БПЛА - над территорией Тульской области и два БПЛА над Московским регионом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250506/svo-2015248713.html

россия

тульская область

калужская область

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россия, безопасность, тульская область, калужская область, происшествия