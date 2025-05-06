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Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 06.05.2025
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, летевших на Москву
Системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:40:00+03:00
2025-05-06T17:40:00+03:00
2025-05-06T17:58:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.Прошлой ночью над территорией России уничтожили 105 украинских дронов, из них 19 пытались атаковать Москву. По словам Собянина, во всех случаях обошлось без серьезных разрушений и пострадавших.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, киевский режим продолжает демонстрировать позицию, ориентированную на продолжение войны, и пытается наносить удары по объектам мирной, гражданской инфраструктуры. Но система противовоздушной обороны действует эффективно, а российские военные "делают славную работу", подчеркнул он.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html
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москва, сергей собянин, вооруженные силы украины, безопасность
Москва, Сергей Собянин, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО отразили атаку двух беспилотников ВСУ, летевших на Москву