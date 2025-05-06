https://ria.ru/20250506/bpla-2015279672.html

ПВО сбила 25 украинских дронов над тремя российскими областями

ПВО сбила 25 украинских дронов над тремя российскими областями - РИА Новости, 06.05.2025

ПВО сбила 25 украинских дронов над тремя российскими областями

Дежурные средства российской ПВО во вторник сбили 25 украинских беспилотников над Орловской, Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:01:00+03:00

2025-05-06T15:01:00+03:00

2025-05-06T15:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

орловская область

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО во вторник сбили 25 украинских беспилотников над Орловской, Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Шестого мая с 9.30 до 13.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 - над территорией Орловской области, семь - над территорией Курской области и три - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250506/svo-2015248713.html

брянская область

орловская область

курская область

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брянская область, орловская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)