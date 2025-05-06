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ПВО сбила 25 украинских дронов над тремя российскими областями
ПВО сбила 25 украинских дронов над тремя российскими областями - РИА Новости, 06.05.2025
ПВО сбила 25 украинских дронов над тремя российскими областями
Дежурные средства российской ПВО во вторник сбили 25 украинских беспилотников над Орловской, Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:01:00+03:00
2025-05-06T15:01:00+03:00
2025-05-06T15:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
орловская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО во вторник сбили 25 украинских беспилотников над Орловской, Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Шестого мая с 9.30 до 13.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 - над территорией Орловской области, семь - над территорией Курской области и три - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250506/svo-2015248713.html
брянская область
орловская область
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брянская область, орловская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Орловская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 25 украинских дронов над тремя российскими областями
ПВО сбила 25 украинских БПЛА над Орловской, Курской и Брянской областями