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ПВО сбила 25 украинских дронов над тремя российскими областями - РИА Новости, 06.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 06.05.2025 (обновлено: 15:25 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/bpla-2015279672.html
ПВО сбила 25 украинских дронов над тремя российскими областями
ПВО сбила 25 украинских дронов над тремя российскими областями - РИА Новости, 06.05.2025
ПВО сбила 25 украинских дронов над тремя российскими областями
Дежурные средства российской ПВО во вторник сбили 25 украинских беспилотников над Орловской, Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:01:00+03:00
2025-05-06T15:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
орловская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО во вторник сбили 25 украинских беспилотников над Орловской, Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Шестого мая с 9.30 до 13.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 - над территорией Орловской области, семь - над территорией Курской области и три - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250506/svo-2015248713.html
брянская область
орловская область
курская область
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брянская область, орловская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Орловская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 25 украинских дронов над тремя российскими областями

ПВО сбила 25 украинских БПЛА над Орловской, Курской и Брянской областями

© Фото : Штаб обороны ДНРСбитый украинский беспилотник
Сбитый украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Штаб обороны ДНР
Сбитый украинский беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО во вторник сбили 25 украинских беспилотников над Орловской, Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"Шестого мая с 9.30 до 13.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 - над территорией Орловской области, семь - над территорией Курской области и три - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьОрловская областьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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