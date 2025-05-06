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Подполье сообщило об уничтожении цехов БПЛА в районе Харькова
Подполье сообщило об уничтожении цехов БПЛА в районе Харькова - РИА Новости, 06.05.2025
Подполье сообщило об уничтожении цехов БПЛА в районе Харькова
Ударом в районе Харькова уничтожены два связанных с производством дронов цеха, также нанесен удар по штабу с военными ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:48:00+03:00
2025-05-06T09:48:00+03:00
2025-05-06T09:48:00+03:00
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ДОНЕЦК, 6 мая – РИА Новости. Ударом в районе Харькова уничтожены два связанных с производством дронов цеха, также нанесен удар по штабу с военными ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Ночью на 6 мая... Уничтожены два цеха, связанных с изготовлением БПЛА. Нанесен удар по одному из штабов и присутствующим военным, 11 тяжело ранены, 2 погибших", - сообщил Лебедев. Он добавил, что также зафиксирован удар по ангару с военной техникой ВСУ, а в пригороде уничтожен склад со снарядами и минами для минометов.
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харьков, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье сообщило об уничтожении цехов БПЛА в районе Харькова
Лебедев сообщил об уничтожении цехов по производству БПЛА в районе Харькова