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Над предприятиями в Новокуйбышевске сбили три БПЛА

Над предприятиями в Новокуйбышевске сбили три БПЛА - РИА Новости, 06.05.2025

Над предприятиями в Новокуйбышевске сбили три БПЛА

Три БПЛА были сбиты утром во вторник над промышленными предприятиями Новокуйбышевска в Самарской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T08:07:00+03:00

2025-05-06T08:07:00+03:00

2025-05-06T08:13:00+03:00

происшествия

вячеслав федорищев

новокуйбышевск

самарская область

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САМАРА, 6 мая - РИА Новости. Три БПЛА были сбиты утром во вторник над промышленными предприятиями Новокуйбышевска в Самарской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале."Сегодня рано утром в небе над промышленными предприятиями Новокуйбышевска были сбиты три вражеских БПЛА. В результате падения обломков - погибших и пострадавших нет. Разрушений также нет", - написал губернатор.

https://ria.ru/20250506/pvo-2015195533.html

новокуйбышевск

самарская область

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происшествия, вячеслав федорищев, новокуйбышевск, самарская область