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Над предприятиями в Новокуйбышевске сбили три БПЛА
Над предприятиями в Новокуйбышевске сбили три БПЛА - РИА Новости, 06.05.2025
Над предприятиями в Новокуйбышевске сбили три БПЛА
Три БПЛА были сбиты утром во вторник над промышленными предприятиями Новокуйбышевска в Самарской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T08:07:00+03:00
2025-05-06T08:07:00+03:00
2025-05-06T08:13:00+03:00
происшествия
вячеслав федорищев
новокуйбышевск
самарская область
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САМАРА, 6 мая - РИА Новости. Три БПЛА были сбиты утром во вторник над промышленными предприятиями Новокуйбышевска в Самарской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале."Сегодня рано утром в небе над промышленными предприятиями Новокуйбышевска были сбиты три вражеских БПЛА. В результате падения обломков - погибших и пострадавших нет. Разрушений также нет", - написал губернатор.
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происшествия, вячеслав федорищев, новокуйбышевск, самарская область
Происшествия, Вячеслав Федорищев, Новокуйбышевск, Самарская область
Над предприятиями в Новокуйбышевске сбили три БПЛА
Над предприятиями в Новокуйбышевске сбили три БПЛА, пострадавших нет