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Силы ПВО отразили атаку 19 беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 06.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:49 06.05.2025 (обновлено: 10:33 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/bpla-2015177838.html
Силы ПВО отразили атаку 19 беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку 19 беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 06.05.2025
Силы ПВО отразили атаку 19 беспилотников, летевших на Москву
Силы Средства ПВО ликвидировали дроны, пытавшиеся атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T01:49:00+03:00
2025-05-06T10:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
украина
россия
сергей собянин
вооруженные силы украины
безопасность
беспилотники
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Силы Средства ПВО ликвидировали дроны, пытавшиеся атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву", — написал он.Мэр уточнил, что обломки одного из аппаратов упали на Каширском шоссе, серьезных повреждений и пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают экстренные службы.В 1:43 и 1:57 ночи Собянин сообщил об отражении атаки еще одного и трех дронов соответственно. В 2:17 стало известно о ликвидации еще десяти.Вчера Украина также направила беспилотники на Москву. Их сбили на подлете в Подольском городском округе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250505/podolsk-2015006509.html
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москва, украина, россия, сергей собянин, вооруженные силы украины, безопасность, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Москва, Украина, Россия, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Беспилотники
Силы ПВО отразили атаку 19 беспилотников, летевших на Москву

Собянин заявил о падении обломков сбитого беспилотника на Каширском шоссе

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Силы Средства ПВО ликвидировали дроны, пытавшиеся атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву", — написал он.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Подольске рассказали о последствиях падения обломков беспилотников
Вчера, 11:43
Мэр уточнил, что обломки одного из аппаратов упали на Каширском шоссе, серьезных повреждений и пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают экстренные службы.
В 1:43 и 1:57 ночи Собянин сообщил об отражении атаки еще одного и трех дронов соответственно. В 2:17 стало известно о ликвидации еще десяти.
Вчера Украина также направила беспилотники на Москву. Их сбили на подлете в Подольском городском округе.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваУкраинаРоссияСергей СобянинВооруженные силы УкраиныБезопасностьБеспилотники
 
 
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