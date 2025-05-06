https://ria.ru/20250506/bpla-2015177838.html

Силы ПВО отразили атаку 19 беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО отразили атаку 19 беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 06.05.2025

Силы ПВО отразили атаку 19 беспилотников, летевших на Москву

Силы Средства ПВО ликвидировали дроны, пытавшиеся атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T01:49:00+03:00

2025-05-06T01:49:00+03:00

2025-05-06T10:33:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Силы Средства ПВО ликвидировали дроны, пытавшиеся атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву", — написал он.Мэр уточнил, что обломки одного из аппаратов упали на Каширском шоссе, серьезных повреждений и пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают экстренные службы.В 1:43 и 1:57 ночи Собянин сообщил об отражении атаки еще одного и трех дронов соответственно. В 2:17 стало известно о ликвидации еще десяти.Вчера Украина также направила беспилотники на Москву. Их сбили на подлете в Подольском городском округе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250505/podolsk-2015006509.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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москва, украина, россия, сергей собянин, вооруженные силы украины, безопасность, беспилотники